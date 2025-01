Habló un tío del joven asesinado frente a un búnker narco en Morón: "Lo mataron a sangre fría"

Este viernes, un grupo de vecinos realizó una protesta en los alrededores de la vivienda y se trenzó con la Policía. Hubo enfrentamientos, pedradas y balas de goma.

"Estoy destruido. Todavía no caí, nosotros no nos vamos a recuperar de sto facilmente", dijo Daniel, el tío de la víctima en diálogo con C5N. "Era un chico muy tranquilo y no s emetía no cadie", agregó.

Según Daniel, el sospechoso es de otro barrio y consume drogas. "Vino para acá y con la prmera persona que se cruzo es mi sobrino y le pego un tiro. La droga hace mal".

Según lo que trascendió, el asesino llegó al barrio por una presunta disputa narco. El inmueble al que entró es conocido por los vecinos del barrio como un punto de venta de droga y al parecer, Franco no tenía nada que ver con el enfrentamiento.

tio joven asesinado moron



De acuerdo con los primeros datos de la investigación y las filmaciones del crimen, la víctima fue asesinada por un hombre identificado como Patricio Correa, quien había entrado minutos antes a otro domicilio de la misma cuadra a punta de patadas y tiros al aire.

Poco después, al salir del inmueble y sin mediar ningún tipo de palabra, observó del otro lado de la calle a Franco y le disparó varias veces. Uno de los tiros impactó en la cabeza de la víctima y la mató.

Las imágenes del video, al que accedió este medio, estremecen. Se observa cómo el sospechoso salió de una vivienda y ejecutó al joven. Luego, Correa escapó del lugar con total tranquilidad y a esta hora es buscado por la Policía.

Acerca de la seguridad en el barrio, Daniel señaló que en el último tiempo estaba muy inseguro. "Esto estaba muy picante y en Año Nuevo se detonó todo".

Poco después del asesinato, los vecinos del barrio se acercaron hasta el supuesto búnker de drogas y lo prendieron fuego. No sólo reclamaron Justicia por el joven muerto sino porque la ausencia de la Policía antes las denuncias que se hicieron por la venta de droga en el barrio. Pese a eso, anoche la situación fue controlada por las autoridades.

Sin embargo, la tensión nuevamente se incrementó esta mañana. Lo vecinos otra vez se acercaron hasta el lugar señalado como punto de venta de drogas y comenzaron a arrojar piedras. El reclamo por el crimen de Franco se hizo sentir. “No más pibes muertos ni transas”, reclamaron.