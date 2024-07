Cuántas horas hay que dormir los fines de semana según Harvard

Cuánto se recomienda dormir según la Universidad de Harvard

La Fundación del Sueño de los Estados Unidos recomienda que la cantidad de horas de sueño para no sentirse cansado para personas entre 18 y 64 años debe ser de 7 a 9, mientras que en adultos mayores de 65, lo ideal es de 7 a 8.

Cuáles son los trastornos que no dejan dormir bien

1. Insomnio. Según la Clínica Mayo, puede causar dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo, o puede hacer que la persona se despierte demasiado temprano y no pueda volver a dormir. Puede provocar irritabilidad y ansiedad a la hora de acostarse. Incluso, un estudio encontró un vínculo entre el insomnio y el riesgo de accidente cerebrovascular.

“Hay efectos adversos en el estado de ánimo, trastornos psiquiátricos, cardiovasculares, aumento de la obesidad, probablemente cáncer, sin duda demencia y enfermedades neurológicas, en la memoria, la función cognitiva”, añadió Till Roenneberg, profesor de cronobiología de la Universidad Ludwig-Maximilian de Munich y antiguo investigador asociado de Harvard, en la nota citada.

2. Falta de sueño profundo. Permanecer en las fases más ligeras del sueño hace más probable que nos despertemos durante la noche y no logremos los máximos beneficios reconstituyentes que se obtienen con un descanso adecuado.

La doctora Stella Maris Valiensi, doctora en Neurología y autora del libro “La ruta del sueño” explicó: “Una persona adulta necesita, en promedio, 7 horas de sueño por día. No se recomienda dormir menos de 5 horas, ni tampoco más de 10. Si ocurre alguna de estas situaciones, se debe consultar con un profesional. De igual manera, si la persona duerme 7 horas y aun así se levanta cansada y sin energía”.

3. Pesadillas. De acuerdo a la Clínica Mayo es un sueño perturbador relacionado con sentimientos negativos, como ansiedad o miedo que despiertan a la persona. Por lo general, la trama del sueño está relacionada con amenazas a la seguridad o la supervivencia.

4. Parasomnias. Incluyen hablar, caminar y hasta comer dormido. Suelen producirse cuando se está con ansiedad. Los síntomas más habituales de parasomnia, según la Universidad de Navarra son: pesadillas, sonambulismo, terrores nocturnos y despertar confuso.

Cómo recuperar las horas de sueño perdidas el fin de semana

Los expertos de Harvard aseguran que dormir hasta tarde un par de mañanas puede ser una forma de saldar la deuda de sueño.

“Animamos a la gente a dormir más las noches en las que no tienen trabajo o colegio al día siguiente, si es posible, ya que la mayoría de la gente no duerme lo suficiente en general. No te preocupes por si tu horario de sueño es regular si normalmente no duermes lo suficiente”, indicó Klerman.

Y, según Klerman: “Si al despertar nos sentimos cansados después de 8 horas de sueño, nuestra pareja dice que roncamos fuerte, dejamos de respirar al dormir o damos patadas por la noche, es hora de consultar a una clínica del sueño. Si dormimos lo suficiente -y no padecemos un trastorno del sueño-, no deberíamos quedarnos dormidos durante el día”.

Recomendaciones para mejorar el sueño

Para dormir mejor, la Academia Nacional de Sueño recomienda:

1. Levantarse a la misma hora todos los días. “Una de las cosas más importantes que puedes hacer para dormir bien es tener constancia en la hora a la que te levantas por la mañana. Si te despiertas a una hora constante todos los días, empezarás a sentir sueño a la misma hora todas las noches”, explican.

2. Irse a la cama al sentir sueño. “¿Tienes sueño cuando te acuestas? Tome nota de qué hora es cuando realmente se queda dormido. Utilice este tiempo como punto de partida. Planee irse a la cama aproximadamente a la hora en la que ahora se queda dormido de forma natural”, sugiere la academia.

3. Si no se logra conciliar el sueño, levantarse de la cama. “Si estás acostado en la cama despierto, quédate ahí un rato y observa qué pasa. Si no puede conciliar el sueño y comienza a frustrarse (entre 15 y 20 minutos para la mayoría de las personas), levántese de la cama".

4. Utilizar la cama solo para dormir (y tener relaciones sexuales). “Es importante que tu cerebro piense en tu cama como un lugar para dormir. Esto significa que actividades como revisar el teléfono, mirar series o leer deben realizarse en otro lugar. Del mismo modo, no te duermas en lugares que no sean tu cama. En su lugar, su cerebro comenzará a “predecir” el sueño en esos lugares”, recomienda la institución.