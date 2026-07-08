La Matanza: quiso defender a un vecino de un robo y motochorros lo asesinaron
La víctima, de 46 años, fue atacada por delincuentes que le dispararon cuando intentaba evitar el robo a un vecino.
Un hombre de 46 años fue asesinado por motochorros en un nuevo episodio de inseguridad en el partido bonaerense de La Matanza. Todo ocurrió cuando la víctima, identificada como Lucas Galván, intentaba defender a un vecino de un robo.
El brutal crimen ocurrió el lunes a las 21.15 en la esquina de Abdala y Moldes, , cuando un grupo de motochorros llegó al lugar y abrió fuego en medio de un intento de asalto.
Galván, oriundo de la zona de San Alberto, intentó intervenir para defender a su vecino, pero recibió un disparo en la pierna izquierda. Según las primeras informaciones, la bala afectó una arteria y le provocó una herida de gravedad.
Tras recibir el disparo, el hombre fue trasladado de urgencia por otro vecino al Hospital Paroissien, donde ingresó consciente y alcanzó a relatar lo ocurrido.
El hombre llegó a contar cómo fue el ataque
Minutos más tarde, efectivos de la Comisaría 5° de San Alberto, junto al gabinete táctico operativo de la dependencia, se hicieron presentes en el centro de salud y llegaron a entrevistar a la víctima.
Galván relató que un grupo de motochorros habían llegado a la esquina y habían disparado en medio del robo. De acuerdo con su testimonio, los agresores escaparon después de efectuar varios disparos.
A pesar de la rápida asistencia médica, el cuadro de salud de Galván se agravó durante la noche. El hombre, ex empleado de una farmacéutica, sufrió dos paros cardíacos y finalmente falleció horas más tarde.
La investigación del crimen quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Claudio Fornaro, quien se presentó en la escena del homicidio y dictó las primeras medidas para esclarecer el caso.
Por estas horas, efectivos de la Comisaría 5° trabajan en la búsqueda y análisis de las cámaras de seguridad de la zona, al tiempo que intentan recolectar testimonios que permitan reconstruir el recorrido de los motochorros e identificar a los autores del homicidio.
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