La Matanza: quiso defender a un vecino de un robo y motochorros lo asesinaron

Galván relató que un grupo de motochorros habían llegado a la esquina y habían disparado en medio del robo. De acuerdo con su testimonio, los agresores escaparon después de efectuar varios disparos.

A pesar de la rápida asistencia médica, el cuadro de salud de Galván se agravó durante la noche. El hombre, ex empleado de una farmacéutica, sufrió dos paros cardíacos y finalmente falleció horas más tarde.

La investigación del crimen quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Claudio Fornaro, quien se presentó en la escena del homicidio y dictó las primeras medidas para esclarecer el caso.

Por estas horas, efectivos de la Comisaría 5° trabajan en la búsqueda y análisis de las cámaras de seguridad de la zona, al tiempo que intentan recolectar testimonios que permitan reconstruir el recorrido de los motochorros e identificar a los autores del homicidio.