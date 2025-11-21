Un impulso meteórico hacia la élite: Mirassol, de la Serie D de Brasil a jugar la Copa Libertadores 2026

mirassol 3

Entre los protagonistas del año se destaca Reinaldo, lateral izquierdo y sorprendente goleador del equipo, autor de 12 tantos en la Serie A. Tras el empate 1-1 ante el Santos de Neymar en Vila Belmiro, dejó una frase que capturó la magnitud del momento: “Ya podemos imaginarlo y comentarlo: ¿se imaginan a Boca Juniors aquí en Mirassol? Eso paralizaría la ciudad”.

Su reflexión grafica el impacto que genera la inédita clasificación, no solo en los hinchas sino en toda la región. El Mirassol se convirtió así en el cuarto representante brasileño para la edición 2026 de la Copa Libertadores, uniéndose a Cruzeiro, Palmeiras y Flamengo, los dos últimos finalistas de la actual temporada.

Embed Após marcar no empate contra o Santos, Reinaldo fala sobre a campanha do Mirassol no Brasileirão e projeta a Libertadores em 2026: 'Imagina o Boca Juniors chegando aqui? A cidade vai parar!' pic.twitter.com/tKPBQvaXQz — ge (@geglobo) November 20, 2025