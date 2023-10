Llega este domingo el festival "Carlos Mugica cumple"

Cabe destacar que Marilina Ross es una cantautora y actriz argentina que durante los años de la última dictadura militar estuvo exiliada en España, perseguida por sus ideas políticas.

Liliana Isaguirre concluyó diciendo: "Quiero agradecerles a los padres Pancho Velo, Paco Olveira y Nacho Blanco que se pusieron todo al hombro".

Este es un momento más que especial para los Curas en Opción por los Pobres y en comunicación con el Padre Pancho Velo, declaró: "Yo voy a estar dándole un marco religioso, en un momento vamos a hacer un pequeño gesto y unas palabras para mostrar lo que la imagen de Mugica representa para nosotros ,un ejemplo de integridad y compromiso por la dignidad de los pobres y ninguneados de la historia. Y el mayor exponente de una generación de iglesia que supo tomarse en serio el desafío de unir la fe en Jesucristo con la construcción de un mundo con inclusión y derechos para todos y todas”.

Quién fue Carlos Mugica

Creció en el seno de una familia tradicional de Buenos Aires, y bautizado como Carlos Francisco Mugica Echagüe, fue un chico inquieto y enérgico, al que le gustaba jugar al fútbol, siendo Racing su primer pasión.

Se ordenó sacerdote en 1954, en la época en la que Juan Domingo Perón había entrado en un conflicto sin retorno con la jerarquía de la Iglesia Católica, una de las razones que fueron determinantes para el derrocamiento del fundador del justicialismo, un año después.

En los`60, la Iglesia inició, bajo el papado de Juan XXIII, el debate del Concilio Vaticano II, la reforma que puso fin a las misas en latín y de espaldas a los fieles.

Mugica, mientras trabajaba en la Acción Católica, completaba una sólida formación filosófica y teológica.Uno de esos grupos estaba formado por tres jóvenes que estudiaban en el Nacional Buenos Aires: Gustavo Ramus, Fernando Abal Medina y Mario Eduardo Firmenich, quienes luego integrarían el grupo que fundaría la organización Montoneros.

También se unió al movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo; visitó a Perón en su exilio en Madrid y tras charlar largamente con él, entendió que debía volver rápidamente a la Patria para luchar en favor de los humildes desde los preceptos del evangelio.

Tras el Cordobazo de 1969, Argentina entró en un período de alta conflictividad social en el que diversas organizaciones políticas y sindicales buscaban forzar el final de la dictadura militar que mantenía proscripto al peronismo.

En ese contexto, aquellos estudiantes que habían misionado con Mugica en Santa Fe fundan Montoneros con el propósito de lograr la vuelta de Perón al país, y poco después se presentan en sociedad con el secuestro del ex dictador Pedro Eugenio Aramburu, el líder golpista que en 1956 había ordenado el fusilamiento de 18 militares y 13 civiles.

Pocos meses después, el 7 de septiembre de 1970, en un hecho confuso, Abal Medina y Ramus mueren en una emboscada en el Oeste del conurbano bonaerense y sus funerales se convierten en un acto de oposición al régimen castrense.

El cura de la Villa de Retiro pronuncia un discurso en homenaje a los jóvenes caídos que las autoridades no toleran y ordenan su encarcelamiento.

Al ganar Héctor Cámpora las elecciones presidenciales de 1973, Perón le propone a Mugica sumarse como asesor al Ministerio de Bienestar Social que dirigía López Rega.

Las diferencias con “El Brujo” no pudieron disolverse y Mugica, en una asamblea del Movimiento Villero de Liberación, decide presentar su renuncia al cargo y volver a su misión pastoral.

“Tengo los días contados. Sé que me van a matar y será López Rega. No me importa, lo único que no quiero es que le carguen el crimen a otros”, le confesó a su hermano Alejandro.

En 1984, un sujeto llamado Juan Carlos Juncos confesó frente al juez Eduardo Hernández Agramonte, que López Rega le había pagado una suma cercana a los 10.000 dólares para matar “a ese curita que lo perjudicaba políticamente”.

El entierro del padre fue multitudinario y todos los habitantes de la villa llevaron su féretro hasta el cementerio de La Recoleta.