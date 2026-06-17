Horror en Chaco por una mujer que asesinó de una puñalada a su hija: "Antes que la jueguen, la juego yo"

Pero la principal acusada por el homicidio ya no estaba presente.

Luego se supo que los efectivos policiales se cruzaron con la acusada de camino a la casa donde ocurrió el crimen, y que la mujer de 58 años se presentó en la comisaría por sus propios medios para confesar lo que hizo, informó el Diario Ahora Litoral.

"Antes que la jueguen en Buenos Aires, la juego yo"

Pamela Magalí Gauna era hija única. Pocos días antes de que su madre la asesinara de una puñalada con un cuchillo de carnicero la mujer de 28 años había publicado un amoroso mensaje en Facebook que, aparentemente, resumía su relación con ella: "Mi mamá lo es todo", expresó.

pamela magalia gauna

Pero sus palabras no pegan con el mensaje que Irma Gladis Pérez le envió a su hermano, y en las últimas horas se sumó a la causa un audio en el que la agresora afirmó: "Antes que la jueguen en Buenos Aires, la juego yo".

La mujer quedó detenida por orden del fiscal Gerónimo Roggero, de la Fiscalía de Investigación Penal N°1, quien ya la imputó por el crimen de su hija.

Todavía no está claro el móvil del crimen considerando que madre e hija tenían -públicamente, al menos- una buena relación y no había antecedentes vinculados a trastornos de la salud mental.