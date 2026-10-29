Horror en Recoleta: murió atropellado por un colectivo de la línea 92 cuando cruzaba Avenida Las Heras
La víctima sufrió "lesiones incompatibles con la vida", según informaron fuentes del SAME, tras ser embestido por un coche de la línea 92 en Recoleta.
Un hombre murió este jueves en el barrio porteño de Recoleta al ser atropellado por un colectivo de la línea 92 cuando caminaba por la Avenida Las Heras entre Tagle y Austria. Las circunstancias del accidente todavía son motivo de investigación.
Fuentes oficiales informaron que el hombre sufrió "lesiones incompatibles con la vida" tras el impacto, y que el chofer del colectivo fue trasladado en estado de shock al Hospital Rivadavia, a pocos metros de donde ocurrió el accidente.
El sitio exacto del siniestro fue sobre la Avenida Las Heras 2654, entre Tagle y Austria, una zona de Recoleta conocida por el tránsito ajetreado, por la gran cantidad de colectivos que conectan a la Ciudad de Buenos Aires y por la densidad poblacional.
Apenas ocurrió el impacto los testigos de la escena llamaron al 911 pero el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) no logró hacer nada por la víctima fatal.
Su deceso fue confirmado en el acto, así como también el traslado del chofer al centro médico para que fuera asistido por un equipo de Salud Mental.
Mientras tanto, la Justicia porteña intervino en el caso para tratar de determinar las circunstancias del siniestro vial.
Hace apenas un mes una mujer de 56 años murió tras ser arrollada por una formación del Tren Sarmiento cuando cruzaba la vía en el barrio porteño de Flores.
Según informaron entonces fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el episodio ocurrió a las 12.30 del mediodía en inmediaciones al paso peatonal situado en la calle Fray Luis Beltrán y las vías del ferrocarril, a una cuadra de Bacacay.
El caso también quedó en manos de la fiscalía porteña de turno, pero conforme pasó la jornada salieron a la luz videos de la zona que ilustraron el momento, cosa que por fortuna no pasó este jueves en Recoleta.
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