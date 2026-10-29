Horror en Recoleta: murió atropellado por un colectivo de la línea 92 cuando cruzaba Avenida Las Heras.

Mientras tanto, la Justicia porteña intervino en el caso para tratar de determinar las circunstancias del siniestro vial.

Hace apenas un mes una mujer de 56 años murió tras ser arrollada por una formación del Tren Sarmiento cuando cruzaba la vía en el barrio porteño de Flores.

Según informaron entonces fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el episodio ocurrió a las 12.30 del mediodía en inmediaciones al paso peatonal situado en la calle Fray Luis Beltrán y las vías del ferrocarril, a una cuadra de Bacacay.

El caso también quedó en manos de la fiscalía porteña de turno, pero conforme pasó la jornada salieron a la luz videos de la zona que ilustraron el momento, cosa que por fortuna no pasó este jueves en Recoleta.