Ley de humedales: ambientalistas protestan en el Congreso

ley de humedales Foto @BaraderoEvita

Carteles con frases como "No queremos seguir sobreviviendo entre el veneno"; "Queremos vida digna para todas las generaciones"; "No queremos más vivir entre el humo"; "Necesitamos volver a vivir dignamente"; "Somos las semillas que no pudieron quemar", se desplegaban entre los manifestantes.

ley de humedales Foto @BaraderoEvita

Además, los manifestantes mostraron máscaras de calaveras, pájaros, peces, abejas o carpinchos.

ley de humedales Foto @juanmonteverde

El plenario de las comisiones de Recursos Naturales, presidida por el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos); Agricultura, a cargo de Ricardo Buryaile (UCR); y de Presupuesto, que encabeza Carlos Heller (Frente de Todos), se desarrolla a partir de las 10 en el segundo piso del Anexo de la Cámara baja.

Ivo Peruggino, de Multisectorial Humedales, explicó a Télam que el proyecto que apoyan es el del diputado Leonardo Groso, "que es un trabajo colectivode muchísimos años entre la comunidad científica, académica, las organizaciones socioambientales y algo que es muy importante: la gente que habita los territorios, las personas que habitan los humedales".

"Este proyecto es una deuda histórica de la política argentina para con el pueblo", sostuvo el joven.

Para Peruggino, "la situación es tremenda en muchísimas provincias. Hace más de una década que el proyecto viene dilatándose y eso tiene que ver con determinados intereses y determinados sectores económicos de poder concentrado que están haciendo fuerza para que esta ley no salga".

"Particularmente me refiero al lobby del agronegocio, al inmobiliario y al minero", sostuvo.

ley de humedales (4).jpg Foto @GreenpeaceArg

Durante el fin de semana, miles de personas marcharon al puente Rosario-Victoria en pedido de que cesen las quemas en el Delta, tras meses sin poder respirar en varios puntos de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

Al respecto, Celeste Ferro, diputada del Frente de Izquierda, remarcó la importancia de defender "en la calle" las leyes porque "es la única garantía que salgan y luego que se aprueben tenemos que seguir en la calle para que se apliquen".

"Hoy es necesario que se vote y que se avance en este proyecto para proteger los humedales para proteger nuestros territorios y nuestras vidas", manifestó Ferro.

En tanto, señaló que este proyecto se diferencia de los otros nueve porque en este participaron "más de 380 organizaciones en la elaboración, ahí está el trabajo colectivo, además tiene la coordinación y la organización del registro Nacional de Humedales de todo el país para conocer dónde están y cómo protegerlos".

Y, también, "la obligación de información pública ambiental para que sea de toda la comunidad lo que se está haciendo con todos los humedales".

"Que sea esta ley sin ningún tipo de trampas porque la única garantía que se aplique es que sean las comunidades y las organizaciones que han luchado durante todo este tiempo en defensa de nuestros territorios quienes sean las que continúan el seguimiento para que esta ley se pueda aplicar", concluyó.