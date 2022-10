Parque Pereyra Iraola: le dispararon a una ciclista para robarle la bicicleta

La secuencia se dio ayer a las 11.15 y, según contó la joven llamada Ada previamente se había cruzado a los delincuentes con una bicicleta en el camino e incluso los había saludado.

terror parque pereyra iraola

La víctima, de 25 años, contó que nunca había ingresado al interior del parque sino que solía hacer el recorrido desde su casa hasta la estación de Pereyra, “pero como el día estaba lindo quise visitar el árbol de cristal”.

Tras visitar la Virgen Robada, se dirigió hacia el Árbol de Cristal, y ahí comenzó la pesadilla: “Cuando regresé al sendero principal me cruzo con dos masculinos que venían en una bicicleta, saludo cordialmente. Yo ya tenía el celular en la bici grabando. Escucho que uno me dice algo, me di vuelta porque pensé que me iban a pedir otra cosa”, contó Ada.

“Me dijo ‘bajate y dame la bic’i, yo les dije’ tomátelas’ y ahí fue que efectuaron el disparo”, contó.

“Solo pedaleé cada vez más rápido. Lo primero que pensé era que tenía que salir de ahí porque si me pasaba algo no me iba a encontrar nadie”, reconoció.

Contó que cuando salió del parque se encontró con otro ciclista con el casco en la mano quien le contó que le habían robado la bicicleta. "Era la bicicleta que tenían los ladrones", contó Ada.

Según contó, no vio a policías en la zona del Parque Pereyra Iraola que se encuentra en la provincia de Buenos Aires.