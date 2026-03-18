Intensa búsqueda del sicario de San Isidro: así escapaba de la escena del crimen

Por un lado, los videos de las cámaras municipales permitieron identificar la patente de la moto usada por el sicario. De esta forma, se supo que el rodado se encuentra registrado a nombre de un hombre llamado Pablo Guillermo Ragni, de 53 años, con domicilio en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín.

Cuando efectivos de la Policía Bonaerense fueron hasta su casa, el sospechoso se fugó por los fondos del terreno, no sin antes arrancarse una tobillera electrónica por una causa por tráfico de drogas.

Qué declaró el principal sospechoso por el ataque sicario en San Isidro

En paralelo, el esposo y el hijo de la víctima declararon como testigos ante la fiscal de San Isidro, Carolina Asprella, y ambos apuntaron contra Gustavo Arroyo, de 36 años.

Gustavo Arroyo crimen san isidro Gustavo Arroyo el sospechoso del mortal ataque en San Isidro.

Arroyo le había comprado un BMW a Matías, hijo de la víctima, por el cual había pagado 10.000 dólares. Al descubrir que el auto presentaba una serie de fallas mecánicas, decidió devolverlo y pidir el reintegro del dinero. Ante la falta de respuestas, el comprado habría comenzado con las amenazas, al punto que el joven decidió irse de viaje a Costa Rica apenas unos días antes del ataque contra la casa de su madre.

Finalmente, Arroyo fue arrestado en una vivienda del country Loma Verde, en Escobar. El principal sospechoso es señalado como presunto autor intelectual del ataque. La sospecha se condimenta por otro dato de interés para los investigadores: mediante el análisis de antenas de telefonía, se confirmó estuvo en inmediaciones a la casa de la víctima al momento del hecho.

En las últimas horas Arroyo fue indagado por la fiscal Asprella. Admitió haber estado en cercanías a la vivienda, pero declaró que fue para ver si se cruzaba al hijo de la víctima para reclamarle el dinero. A su vez, negó haber sido el autor intelectual del plan criminal.

Así fue el ataque de un sicario contra una casa en San Isidro

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El homicidio ocurrió el lunes minutos antes de las 18 en una casa ubicada sobre la calle Luis de Flores al 2200. Hasta allí llegó un hombre a bordo de una moto y abrió fuego contra el frente de la propiedad. Al menos cuatro disparos impactaron contra la puerta de ingreso y otros tres en una ventana.

La Policía llegó minutos después tras un llamado al 911 que advertía sobre varios disparos en la zona. Al ingresar a la vivienda se encontraron con el cuerpo de víctima en el comedor con un disparo en el abdomen. La mujer fue identificada como Cecilia Andrea Iraola, de 53 años, quien se dedicaba a la venta de joyas y relojes de alta gama.