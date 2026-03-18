Intensa búsqueda del sicario de San Isidro: así escapaba de la escena del crimen
El recorrido de la fuga quedó registrado en varios videos. El presunto autor intelectual del ataque ya fue detenido.
La venta de un auto de alta gama fallado derivó en amenazas y una balacera efectuada por un sicario contra una casa en Beccar, partido de San Isidro, que dejó como víctima a una mujer de 53 años. Tras el ataque, el homicida escapó en moto y es intensamente buscado. El presunto autor intelectual del hecho ya fue detenido.
Luego del asesinato registrado en una vivienda de la calle Luis de Flores al 2200, y tras descubrirse el posible móvil de crimen, los detectives se centraron en la búsqueda de los responsables.
Tras una serie de pesquisas, los investigadores dieron con los videos de las cámaras municipales de San Isidro, las cuales registraron parte del escape del sicario tras efectuar siete disparos contra el frente de la vivienda. En el interior de la casa, Cecilia Andrea Iraola cayó herida en el living y murió casi en el acto.
Así escapaba el sicario de San Isidro
De acuerdo con la reconstrucción del caso, luego del ataque el homicida se dio a la fuga a bordo de su moto. Parte de su escape incluyó su recorrido por la avenida General Guido. Luego, tomó el Acceso Tigre en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.
Registros de cámaras de seguridad y el análisis de antenas de telefonía fueron claves para avanzar con la investigación y efectuar dos importantes allanamientos.
Por un lado, los videos de las cámaras municipales permitieron identificar la patente de la moto usada por el sicario. De esta forma, se supo que el rodado se encuentra registrado a nombre de un hombre llamado Pablo Guillermo Ragni, de 53 años, con domicilio en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín.
Cuando efectivos de la Policía Bonaerense fueron hasta su casa, el sospechoso se fugó por los fondos del terreno, no sin antes arrancarse una tobillera electrónica por una causa por tráfico de drogas.
Qué declaró el principal sospechoso por el ataque sicario en San Isidro
En paralelo, el esposo y el hijo de la víctima declararon como testigos ante la fiscal de San Isidro, Carolina Asprella, y ambos apuntaron contra Gustavo Arroyo, de 36 años.
Arroyo le había comprado un BMW a Matías, hijo de la víctima, por el cual había pagado 10.000 dólares. Al descubrir que el auto presentaba una serie de fallas mecánicas, decidió devolverlo y pidir el reintegro del dinero. Ante la falta de respuestas, el comprado habría comenzado con las amenazas, al punto que el joven decidió irse de viaje a Costa Rica apenas unos días antes del ataque contra la casa de su madre.
Finalmente, Arroyo fue arrestado en una vivienda del country Loma Verde, en Escobar. El principal sospechoso es señalado como presunto autor intelectual del ataque. La sospecha se condimenta por otro dato de interés para los investigadores: mediante el análisis de antenas de telefonía, se confirmó estuvo en inmediaciones a la casa de la víctima al momento del hecho.
En las últimas horas Arroyo fue indagado por la fiscal Asprella. Admitió haber estado en cercanías a la vivienda, pero declaró que fue para ver si se cruzaba al hijo de la víctima para reclamarle el dinero. A su vez, negó haber sido el autor intelectual del plan criminal.
Así fue el ataque de un sicario contra una casa en San Isidro
El homicidio ocurrió el lunes minutos antes de las 18 en una casa ubicada sobre la calle Luis de Flores al 2200. Hasta allí llegó un hombre a bordo de una moto y abrió fuego contra el frente de la propiedad. Al menos cuatro disparos impactaron contra la puerta de ingreso y otros tres en una ventana.
La Policía llegó minutos después tras un llamado al 911 que advertía sobre varios disparos en la zona. Al ingresar a la vivienda se encontraron con el cuerpo de víctima en el comedor con un disparo en el abdomen. La mujer fue identificada como Cecilia Andrea Iraola, de 53 años, quien se dedicaba a la venta de joyas y relojes de alta gama.
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