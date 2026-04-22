Internaron a un adolescente vinculado a un grupo que glorifica masacres escolares: le incautaron cuchillos
Según detalló la fiscal del caso, allanaron la casa de un adolescente de 13 años tras chats alarmantes sobre el uso de armas. Investigan si planificaba un ataque en su escuela.
Mientras se investigan las recientes amenazas a ataques en establecimientos escolares que se replican por todo el país, autoridades de Córdoba detectaron a un adolescente de 13 años con presuntos vínculos activos con la comunidad digital que glorifica las masacres escolares conocida como True Crime Community (TCC). En su poder, además, hallaron material considerado “violento”, que incluía anotaciones para fabricar explosivos y armas blancas.
El caso se descubrió a partir del análisis dechats hallados en un teléfono en Río Cuarto, donde el adolescente manifestaba intenciones violentas y recibía mensajes de apoyo de otros usuarios.
La fiscal Penal Juvenil Norma Scaglia ordenó un allanamiento en una vivienda de la ciudad de Córdoba. Allí encontraron en la mochila del menor un cuaderno con anotaciones sobre cómo fabricar bombas y explosivos, además de cuchillos de caza y una navaja.
“Había manifestaciones constantes en escrito y en el chat del grupo de este joven de solucionar cualquier forma de conflicto con compañeros del colegio, amigos o conocidos solo con el uso de armas”, explicó la fiscal en diálogo con Telenoche.
Según detalló, en esos espacios virtuales también se promovía la violencia. “Miembros de este grupo manifestaban su conformidad, le decían que de esta manera iba a ser un héroe. Hay logos compatibles con la comunidad TCC”, advirtió.
Según el medio local Eldocetv, los padres del menor, según consignó el medio local, aseguraron que no estaban al tanto de lo que ocurría. Tras el procedimiento, la Justicia intervino de urgencia y el menor fue derivado a un centro de salud mentalespecializado, en donde permanece internado bajo seguimiento profesional.
El caso se da en un contexto de reiteradas amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, muchas de ellas difundidas en redes sociales o escritas en paredes, baños y pizarrones de establecimientos educativos, y que se investigan como parte de un posible desafío de redes sociales.
En Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil del 4.º turno imputó a dos adolescentes por el delito de “amenaza agravada por anonimato”, en el marco de la investigación de mensajes con amenazas en escuelas en la capital provincial, La Falda, Cosquín, Cruz del Eje y Jesús María. En todas las jurisdicciones se están tomando medidas procesales a fin de esclarecer los casos, según se informó.
Uno de los menores imputados también sería integrante de la TCC y habría sido vinculado tras una denuncia que reveló la circulación de un mensaje de WhatsApp que hacía referencia a un hecho de violencia armada en un establecimiento educativo.
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