Internaron a un adolescente vinculado a un grupo que glorifica masacres escolares: le incautaron cuchillos

Según el medio local Eldocetv, los padres del menor, según consignó el medio local, aseguraron que no estaban al tanto de lo que ocurría. Tras el procedimiento, la Justicia intervino de urgencia y el menor fue derivado a un centro de salud mentalespecializado, en donde permanece internado bajo seguimiento profesional.

El caso se da en un contexto de reiteradas amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, muchas de ellas difundidas en redes sociales o escritas en paredes, baños y pizarrones de establecimientos educativos, y que se investigan como parte de un posible desafío de redes sociales.

En Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil del 4.º turno imputó a dos adolescentes por el delito de “amenaza agravada por anonimato”, en el marco de la investigación de mensajes con amenazas en escuelas en la capital provincial, La Falda, Cosquín, Cruz del Eje y Jesús María. En todas las jurisdicciones se están tomando medidas procesales a fin de esclarecer los casos, según se informó.

Uno de los menores imputados también sería integrante de la TCC y habría sido vinculado tras una denuncia que reveló la circulación de un mensaje de WhatsApp que hacía referencia a un hecho de violencia armada en un establecimiento educativo.