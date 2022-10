El posteo de Ivana Nadal sobre su cuerpo y los estereotipos de belleza

"En otro momento, no hubiese subido esta foto por mi pancita… hoy, me abrazo y elijo compartir con ustedes mi felicidad en ese momento y me lleno de amor. De paso también volví al gym Jajajaja pero no por la panza en si (aunque me importa) sino, porque algo adentro mío me lo pedía. Y ME SIENTO ESPECTACULAR! ", comenzó diciendo la modelo junto a un foto donde se la ve espléndida desde las playas de Tulum.