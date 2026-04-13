Javier Milei acusó a Tomás Rebord de "kirchnerismo en estado puro", el comediante contestó y terminó bloqueado

milei rebord

Evidentemente, el Presidente se sintió arrinconado o alguien encontró la manera de evitar que siguiera el intercambio, porque Rebord mostró la captura que da cuenta de que fue bloqueado por Javier Milei.

"Flojito", comentó el humorista y conductor al quedar "afuera" del universo de X de Milei.

milei rebord

Quedarán pendientes no sólo el debate por las visualizaciones del streaming sino también lo que podría haber sido un intercambio de memes edificante, explosivo y creativo en X entre el Presidente y el comediante al que más le gusta odiar.