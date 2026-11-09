Jorge García Cuerva le agradeció la visita al papa León XIV: "Su mensaje nos llena de esperanza y nos une"
El arzobispo de Buenos Aires le agradeció la visita al papa León XIV al señalar que su mensaje llena de esperanza y une a los argentinos.
Al término de la multitudinaria celebración litúrgica en el Monumento de los Españoles, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, le dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento al papa León XIV. Ante una marea de fieles que colmó el predio de Palermo, destacó el impacto espiritual de la visita apostólica y la fuerza de los discursos pontificios.
El gesto del primado de la Argentina representó el sentir de la Iglesia local tras dos jornadas de intensa actividad oficial e institucional en la Capital Federal.
El mensaje de Jorge García Cuerva: "Usted nos une y nos permite anunciar que todos son bienvenidos"
Durante su intervención previa a la bendición final, García Cuerva resaltó el acompañamiento del Santo Padre y el valor del mensaje que deja para toda la sociedad argentina.
“Su mensaje nos llena de esperanza. Nos da fortaleza para enfrentar los problemas. Una vez más, gracias. Usted nos une. Nos permite anunciar que todos son bienvenidos”, enfatizó el arzobispo de Buenos Aires mirando de frente al Sumo Pontífice.
En sus palabras, el arzobispo porteño subrayó el carácter integrador de la misión de León XIV en el país, destacando cómo su presencia logró convocar a familias, jóvenes, la dirigencia política y comunidades de todo el territorio nacional en un clima de fraternidad y concordia.
El cierre de una jornada histórica del papa León XIV en Palermo
El agradecimiento de García Cuerva coronó la Santa Misa central en el Monumento de los Españoles, el hito litúrgico más masivo de la gira apostólica por la Argentina.
Tras escuchar las emotivas palabras del monseñor porteño, el Santo Padre saludó a los obispos concelebrantes y a la multitud presente en la avenida del Libertador antes de continuar con la apretada agenda del viaje papal.
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