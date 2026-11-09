Jorge García Cuerva le agradeció la visita al papa León XIV: "Su mensaje nos llena de esperanza y nos une"

El cierre de una jornada histórica del papa León XIV en Palermo

El agradecimiento de García Cuerva coronó la Santa Misa central en el Monumento de los Españoles, el hito litúrgico más masivo de la gira apostólica por la Argentina.

Tras escuchar las emotivas palabras del monseñor porteño, el Santo Padre saludó a los obispos concelebrantes y a la multitud presente en la avenida del Libertador antes de continuar con la apretada agenda del viaje papal.