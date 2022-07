Intentaron robar en la casa de Jorge Lanata de José Ignacio

lanata casa uruguay

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, informó que el delincuente que no llegó a robar nada en la casa de Jorge Lanata tiene antecedentes penales. A pesar de eso, la Justicia de Uruguay resolvió dejarlo en libertad.

Bautizada con el nombre "The Old Mand and The Sea Sea" (en homenaje a la novela homónima de Hemingway), la casa de Jorge Lanata en josé Ignacio está ubicada en la ruta 10 y fue construida en 2017.