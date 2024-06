Revelan la reacción de Juan Darthés tras la condena por violación: "Le cayó como..."

Thelma Fardin 0.png

La artista destacó que "esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza" y remarcó que "hay una posibilidad de reparación en la Justicia y uno en la sociedad. La justicia la tenemos que construir cada uno de nosotros".

Revelan la reacción de Juan Darthés

El periodista Juan Etchegoyen reveló que tanto al actor como a sus abogados les sorprendió la decisión de la Justicia brasileña: “La noticia del día es la condena a Darthés tomó por sorpresa todos, en especial a su protagonista”.

thelma fardin juan darthes

“Primero me cuentan que la última palabra no está dicha, imagino que me dicen esto por algún vericueto legal que puedan hacer ante esto. A mi me dicen que a Darthés esto le habría caído como un baldazo de agua fría helada, que no se la veía venir aparentemente”, agregó el periodista.

“Y a los abogados de Darthés también les habría sorprendido esto, lo que me cuesta creer en el sentido que van siguiendo la causa y no se llega a esta decisión de un día para el otro. Pasaron seis años casi desde la denuncia de Thelma Fardin”, explicó.

“Y otro dato de color que me daba otra fuente es que Thelma estuvo en Brasil hace pocos días. ‘Tuvo que pisar suelo brasileño para lo condenen a Darthés’. Es un dato estadístico, obviamente nada tiene que ver con la Justicia”, concluyó.