El desesperado pedido de la madre del cabo al que le rompieron la columna en un "bautismo"

Mientras investigan el hecho, el Ejército decidió suspender a dos oficiales y trece suboficiales, que se desempeñaban en el Regimiento de Infantería de Monte 30. En tanto, Verón debió ser intervenido quirúrgicamente y lucha por su vida en el Sanatorio Boratti, ubicado en la capital provincial.

En este contexto, la mamá de Verón, Mónica Rosalino, lanzó fuertes acusaciones contra los responsables del “rito de iniciación” y pidió una cadena de oración. “Me dirijo a quien me esté escuchando para pedir justicia por lo que le hicieron a mi hijo. La injusticia que le hicieron a Michael, tan joven, no se merece esto. Tengo mucha fe que va a salir de esto, pero quiero justicia por mi hijo y para que a ningún chico más le pase esto", comenzó diciendo la mujer.

“Estaba tan feliz con su egreso y a la vez tenía miedo", comentó la mujer, que en su relato enumeró todos los "bautismos" que sufren los jóvenes a lo largo de su instrucción dentro del Ejército y señaló que son organizados por "los superiores": "Hay 25 personas involucradas. A las 5 o 6 de a tarde ocurrió esto. Estaba su jefe de compañía con 25 más. No sé qué cargo tienen, pero lo humillaron, lo hicieron 'bailar'. Lo hicieron tomar bebidas de todas clases”.

De acuerdo con su testimonio, a su hijo lo obligaron a hacer el asado de su fiesta pero no lo dejaron comer: "no probó el asado, porque ellos (los suboficiales) no prueban el asado, solo los oficiales. Para completar, le hicieron tomar vino puro, fondo blanco, mezclado con chimichurri, limón, alcohol y de todo. No sé qué tienen en la cabeza. ¿Cómo pueden tener un cargo en el Ejército? No tienen corazón”, fustigó Mónica, exigiendo justicia por lo que le hicieron a su hijo y pidiendo una cadena de oración.

El crudo testimonio de la madre del cabo Verón