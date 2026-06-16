La Anmat prohibió la venta de un vinagre que se comercializaba sin autorización
De acuerdo con la Anmat se trata de un producto ilegítimo y es potencialmente perjudicial para la salud de quienes lo utilicen.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes la venta en todo el país de un vinagre concentrado tras detectar inconsistencias en la información declarada y la falta de habilitaciones correspondientes.
Así quedó plasmado en la Disposición 3665/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana.
Allí la Anmat prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad en todo el país del producto rotulado como "VINT. Vinagre Concentrado. 10% de acidez. Múltiples usos", luego de detectar que se ofrecía como producto de limpieza sin contar con la documentación y los registros exigidos por la normativa vigente.
Anmat dio inicio a la investigación a partir de tareas de fiscalización realizadas por el Servicio de Domisanitarios de ese organismo. En el marco del monitoreo, los inspectores detectaron la comercialización online del producto y verificaron que era promocionado como un limpiador multiuso para baños, cocinas, vidrios, electrodomésticos y superficies en contacto con alimentos.
Según explicó la Anmat, el producto se presentaba con los datos “Comercializado por: The Vint Store S.A.S. Elaborado por: RNE: 01001604. RNPA: 01048922”. Sin embargo, tras las verificaciones correspondientes, se determinó que no existían registros habilitantes como producto domisanitario ni establecimientos responsables autorizados por Anmat para esa comercialización.
Además, la empresa MC Fragancias S.A., titular de un producto registrado de la misma marca denominado “Limpiador multiuso Vint”, aseguró que no reconocía como propio el producto investigado ni la página web donde era promocionado.
Frente a ello la Anmat advirtió que se desconocen las condiciones de elaboración, la formulación, la seguridad y la eficacia del producto cuestionado, por lo que consideró necesario adoptar medidas preventivas para proteger a los consumidores.
Por ese motivo, la disposición establece la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los lotes identificados como: “VINT. VINAGRE CONCENTRADO. 10% de acidez. Múltiples usos. Comercializado por: The Vint Store S.A.S. Elaborado por: RNE: 01001604. RNPA: 01048922”, cuando sea ofrecido como producto domisanitario de limpieza.
Asimismo, ANMAT informó que comunicará la medida a las autoridades sanitarias de todo el país y a organismos vinculados con la defensa del consumidor para reforzar los controles sobre su venta, incluida la comercialización a través de plataformas digitales.
Disposición 3665/2026:
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