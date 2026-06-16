La Anmat prohibió la venta de un vinagre que se comercializaba sin autorización

Vinagre 1

Según explicó la Anmat, el producto se presentaba con los datos “Comercializado por: The Vint Store S.A.S. Elaborado por: RNE: 01001604. RNPA: 01048922”. Sin embargo, tras las verificaciones correspondientes, se determinó que no existían registros habilitantes como producto domisanitario ni establecimientos responsables autorizados por Anmat para esa comercialización.

Además, la empresa MC Fragancias S.A., titular de un producto registrado de la misma marca denominado “Limpiador multiuso Vint”, aseguró que no reconocía como propio el producto investigado ni la página web donde era promocionado.

Frente a ello la Anmat advirtió que se desconocen las condiciones de elaboración, la formulación, la seguridad y la eficacia del producto cuestionado, por lo que consideró necesario adoptar medidas preventivas para proteger a los consumidores.

Por ese motivo, la disposición establece la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los lotes identificados como: “VINT. VINAGRE CONCENTRADO. 10% de acidez. Múltiples usos. Comercializado por: The Vint Store S.A.S. Elaborado por: RNE: 01001604. RNPA: 01048922”, cuando sea ofrecido como producto domisanitario de limpieza.

Asimismo, ANMAT informó que comunicará la medida a las autoridades sanitarias de todo el país y a organismos vinculados con la defensa del consumidor para reforzar los controles sobre su venta, incluida la comercialización a través de plataformas digitales.

Disposición 3665/2026:

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