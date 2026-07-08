Presentaron una denuncia en ANMAT por varias marcas que venden aceite mal rotulado

En la presentación, la Cámara empresaria destacó que se trata de 16 marcas de aceite rotuladas como “100% girasol” que, según los análisis realizados por empresas asociadas a la entidad, contienen aceite de soja. Afirman que “la soja es un alérgeno que aparece oculto”.

Frente a esto Ciara advirtió sobre un posible riesgo para la salud. En ese sentido, señaló que se detectaron productos con declaraciones de “0% trans” que, según indicó, no se corresponderían con su composición, además de reportes de casos con olor a solvente, que están bajo análisis de aptitud.

“Un engaño: no es girasol puro. Supera hasta 26 veces el máximo de ácido linolénico admitido para el girasol, prueba de que está mezclado con otro aceite”, advirtió la Cámara empresaria.

Frente a esta situación, Ciara sostuvo que el etiquetado debe reflejar el contenido real de los productos y expresó su respaldo al fortalecimiento de los controles oficiales y a una mayor transparencia en toda la cadena de comercialización.

Por último, la entidad pidió a los organismos de control “una respuesta coordinada para proteger a los consumidores y la integridad del sector aceitero argentino”.