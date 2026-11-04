Tras el ataque transfóbico en Palermo, Mara Gómez cruzó a la política: "Habilitan la violencia"
La futbolista de Quilmes cuestionó la inacción institucional frente a la agresión en los bosques y reclamó un compromiso real más allá de los panfletos partidarios.
El brutal ataque perpetrado por un grupo de medio centenar de varones contra trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo desató fuertes repercusiones en el ámbito social y deportivo. Una de las voces más firmes en alzar la bandera del repudio fue la de la delantera y referente de Quilmes, Mara Gómez, quien vinculó de manera directa la violencia física con la naturalización de los discursos discriminatorios impulsados desde distintos sectores.
Frente a la gravedad del hecho ocurrido en la madrugada del lunes, la pionera del fútbol femenino nacional utilizó sus redes sociales para cuestionar la falta de respuestas institucionales y el rol de las figuras públicas frente a la escalada de agresiones que sufre diariamente el colectivo travesti-trans en las calles porteñas.
El peligro de naturalizar la violencia
En su descargo, la deportista profundizó sobre cómo la escalada verbal termina convirtiéndose en atentados concretos contra la integridad física de las personas. “Los discursos de odio se naturalizan y terminan en violencia física”, sentenció Gómez, recordando que este tipo de comportamientos salvajes no son hechos aislados, sino el resultado de un caldo de cultivo social donde se banaliza la existencia ajena.
En esa línea, apuntó con dureza contra la responsabilidad de la dirigencia política y los referentes de opinión pública en la habilitación simbólica de estas agresiones, reclamando que el repudio a la discriminación deje de ser una cuestión declamativa y se traduca en políticas de protección reales.
Crítica al oportunismo institucional y exigencia de hechos concretos
De cara al inicio de las actividades por el mes del Orgullo, la delantera cuestionó el doble estándar de aquellas empresas, organizaciones y actores políticos que se pliegan a las consignas de diversidad únicamente de manera superficial pero esquivan el compromiso cuando la coyuntura exige medidas de fondo.
"Invito a todas las instituciones y figuras públicas que esperan el mes del orgullo para poner el flyer con los colores de la diversidad a que pasemos a hechos concretos de concientización y visibilización", concluyó Gómez, dejando en claro que la lucha contra la transfobia interpela a toda la sociedad en su conjunto.
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