Tras el ataque transfóbico en Palermo, Mara Gómez cruzó a la política: "Habilitan la violencia"

El brutal ataque perpetrado por un grupo de medio centenar de varones contra trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo desató fuertes repercusiones en el ámbito social y deportivo. Una de las voces más firmes en alzar la bandera del repudio fue la de la delantera y referente de Quilmes, Mara Gómez, quien vinculó de manera directa la violencia física con la naturalización de los discursos discriminatorios impulsados desde distintos sectores.