La Conferencia Episcopal Argentina le deseó una "pronta y plena recuperación" al Papa antes de su cirugía

Asimismo, reafirmaron su voluntad de acompañar al pontífice con "afecto, cercanía y oración" y de encomendarlo "especialmente al cuidado maternal de la Virgen María", mientras se prepara para atravesar la operación.

Qué se sabe sobre la salud de León XIV y la cirugía a la que será sometido

La preocupación por el estado de salud del Papa surgió después de que él mismo revelara que, durante una serie de estudios médicos de rutina, los profesionales identificaron un nódulo localizado en uno de sus pulmones.

De acuerdo con lo explicado por el pontífice, la lesión fue detectada en una etapa temprana y se encuentra bien delimitada, una circunstancia que permitió a los especialistas evaluar las alternativas de tratamiento.

Tras analizar los resultados, el equipo médico recomendó realizar una intervención quirúrgica para retirar el nódulo, indicación que León XIV decidió seguir.

Según la información difundida por el Vaticano, la operación se llevaría adelante durante los primeros días de la próxima semana. Además, se estima que el Santo Padre deberá permanecer internado aproximadamente siete días para completar la primera etapa de su recuperación.

La operación del Papa, a pocas semanas de su visita a la Argentina

La noticia sobre la intervención médica llega en un momento particular para la agenda del pontífice, ya que entre el 8 y el 11 de noviembre tiene previsto visitar la Argentina, en el marco de su primera gira apostólica por Sudamérica.

El recorrido anunciado también contempla actividades en Uruguay y Perú, por lo que la evolución de su estado de salud será un factor importante para el desarrollo de los compromisos programados.

Por el momento, no se informó oficialmente ninguna modificación en el itinerario previsto para noviembre.

Mientras se aguardan novedades sobre la cirugía y su posterior recuperación, la Conferencia Episcopal Argentina reiteró su llamado a la comunidad católica para acompañar espiritualmente a León XIV durante los próximos días.