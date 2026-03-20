La Continental cerró más locales en la Ciudad y el Conurbano: dónde bajó la persiana ahora

la continental

En provincia, el local de La Continental sobre Laprida 267 tenía más de 40 años de presencia en el centro de Lomas de Zamora, pero quedó relegado a pesar de estar a un puñado de cuadras de Las Lomitas.

De hecho, ese local funcionaba como punto de encuentro social y logístico de muchos vecinos de Lomas de Zamora y su cierre fue ampliamente comentado, pero hoy en día La Continental sigue funcionando en otras 14 sucursales entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.