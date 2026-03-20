La Continental cerró más locales en la Ciudad y el Conurbano: dónde bajó la persiana ahora
Durante años fue un clásico de la gastronomía porteña, pero hoy se reorganiza en un contexto de crisis. Todavía quedan 14 sucursales en funcionamiento.
La cadena de pizzerías La Continental cerró al menos cuatro locales en los últimos meses, tres en la ciudad de Buenos Aires y un cuarto en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Todavía hay 14 sucursales activas del clásico de la gastronomía "al paso".
En la Ciudad de Buenos Aires aumentó hasta un 40% la cantidad de locales vacíos, ya sea porque están en alquiler o venta, y en ese contexto los espacios para la gastronomía empezaron a cambiar, achicarse o incluso a desaparecer.
Un poco por la baja del consumo y otro poco por el alza en alquileres e insumos, franquicias y cadenas como La Continental se ven en un proceso de tener que cerrar algunas de sus icónicas esquinas.
En el caso de La Continental, su primer cierre fue en 2025, cuando bajó la persiana del local de Avenida Rivadavia cerca de la cancha de Vélez, en Liniers; a ése le siguió la despedida de la sucursal de Corrientes y Serrano, en Villa Crespo, que estaba en las inmediaciones del Movistar Arena.
A pesar de las ubicaciones estratégicas, las pizzerías no pudieron sostenerse sólo con la clientela post shows o eventos deportivos. Distinto fue el caso de la sucursal de Corrientes y Mario Bravo, en Almagro, que cerró por cambios en los hábitos de consumo del barrio.
En provincia, el local de La Continental sobre Laprida 267 tenía más de 40 años de presencia en el centro de Lomas de Zamora, pero quedó relegado a pesar de estar a un puñado de cuadras de Las Lomitas.
De hecho, ese local funcionaba como punto de encuentro social y logístico de muchos vecinos de Lomas de Zamora y su cierre fue ampliamente comentado, pero hoy en día La Continental sigue funcionando en otras 14 sucursales entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
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