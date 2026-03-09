Qué pasó con el local de La Continental en Corrientes y Mario Bravo: cerró un clásico de Almagro

Tienda de Café es una compañía que se expande por franquicias, por lo que la crisis en el consumo puede o no afectar a la persona o fima que se lance a la aventura de abrir en el contexto económico actual.

Mientras los emprendimientos en gastronomía pasan años construyendo su clientela, comunidad y nombre, las franquicias tienen a su favor el peso de la marca ya establecida, su menú definido y probado, y otros elementos que no dependen de la prueba y error.

Por estos días los alquileres de locales comerciales en Almagro norte (la zona de Corrientes al 4000, por ejemplo) rondan los U$S 3.500, y a ese precio hay que sumarle los gastos de las habilitaciones y remodelaciones necesarias para mantener la oferta acorde con el público local, porque no todos los emprendimientos tienen el "lore" de Café San Bernardo.