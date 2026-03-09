Qué pasó con el local de La Continental en Corrientes y Mario Bravo: cerró un clásico de Almagro
La sucursal bajó la persiana después de años de alimentar estudiantes, trabajadores y fans de la pizza de molde. Justo en frente hay otra tienda en plena obra.
La caída del consumo en general golpeó de lleno a la gastronomía en particular, y quizás por eso la cadena de pizzerías La Continental cerró en marzo la sucursal que operaba en Corrientes y Mario Bravo, en el barrio de Almagro.
Mientras suben los alquileres de locales comerciales en las avenidas clave de la ciudad, las tiendas, restaurantes y bares buscan nuevas locaciones. Incluso se dan casos como que cierre un café para que en su lugar empiece a funcionar otro.
Tal parecería ser el caso de la esquina de enfrente a donde estaba el local de La Continental, donde hasta hace poco funcionó el Café Roses y ahora hay una obra que ya tiene a la vista el cartel de lo que se viene: una sucursal de la cadena Tienda de Café.
Las fotos de los cambios en ambas esquinas de Almagro se convirtieron este lunes en un viral que dio qué hablar en X.com.
Por ejemplo, el usuario Fernando Peirano comentó que las dos persianas bajas son "otras dos nuevas bajas, entre otras ciento, del crecimiento con y sin dinero", y que "sin salario no hay consumo", a lo que otra persona mencionó que la sucursal de Tienda de Café es, de hecho, el reemplazo del Café Roses.
Tienda de Café es una compañía que se expande por franquicias, por lo que la crisis en el consumo puede o no afectar a la persona o fima que se lance a la aventura de abrir en el contexto económico actual.
Mientras los emprendimientos en gastronomía pasan años construyendo su clientela, comunidad y nombre, las franquicias tienen a su favor el peso de la marca ya establecida, su menú definido y probado, y otros elementos que no dependen de la prueba y error.
Por estos días los alquileres de locales comerciales en Almagro norte (la zona de Corrientes al 4000, por ejemplo) rondan los U$S 3.500, y a ese precio hay que sumarle los gastos de las habilitaciones y remodelaciones necesarias para mantener la oferta acorde con el público local, porque no todos los emprendimientos tienen el "lore" de Café San Bernardo.
