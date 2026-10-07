La creatividad a flor de piel: inventó un "chinchulinero" para cocinar esa achura en su punto justo

Debate abierto en la comunidad parrillera

Como suele ocurrir con las innovaciones gastronómicas criollas, la presentación del artefacto dividió opiniones en la comunidad digital. Mientras que los amantes de la practicidad celebraron la idea como una solución definitiva para no quemarse con las brasas ni perder comida entre los fierros, los sectores más conservadores de la parrilla aseguraron que nada reemplaza al clásico tenedor o a la tradicional pinza de alambre.