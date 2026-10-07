La creatividad a flor de piel: inventó un "chinchulinero" para cocinar esa achura en su punto justo
El artefacto se volvió viral en redes sociales por su ingenioso diseño. Permite manipular las achuras rápidamente sin pincharlas ni quemarse.
La creatividad al momento de encarar el asado volvió a sorprender a los usuarios en las redes sociales. En las últimas horas, un hombre mostró cómo se las arregló para inventar un utensilio específico para dejar a punto los chinchulines.
La difusión de este nuevo invento gastronómico, diseñado específicamente para resolver una de las tareas más minuciosas de la parrilla argentina, generó miles de interacciones y comentarios de todo tipo entre los fanáticos de las achuras.
Un ingenioso artefacto para el asador
El dispositivo, bautizado por sus propios seguidores simplemente como "el coso", consiste en un utensilio metálico de estructura curva diseñado para enganchar y girar tiras enteras o roscas de chinchulines de manera uniforme. La herramienta busca optimizar los tiempos sobre los fierros y evitar las maniobras complicadas con pinzas tradicionales.
Entre sus principales ventajas, los defensores de la herramienta destacan que permite dar vuelta varias porciones en un solo movimiento y sin pinchar la superficie. Esto resulta fundamental para preservar los jugos internos y lograr el dorado crocante por fuera que caracteriza a esta achura tan clásica.
Debate abierto en la comunidad parrillera
Como suele ocurrir con las innovaciones gastronómicas criollas, la presentación del artefacto dividió opiniones en la comunidad digital. Mientras que los amantes de la practicidad celebraron la idea como una solución definitiva para no quemarse con las brasas ni perder comida entre los fierros, los sectores más conservadores de la parrilla aseguraron que nada reemplaza al clásico tenedor o a la tradicional pinza de alambre.
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