La familia de la nena baleada en Navidad en Villa Sarmiento reveló que ya está consciente

Después, la nena se desplomó.

En seguida los familiares de Angelina la llevaron al Hospital San Juan de Dios, desde donde fue trasladada al Sanatorio de La Trinidad, en Ramos Mejía. Ahí permanece internada en la terapia intensiva.

Ricardo diría luego que los familiares se dieron cuenta "de que era un proyectil" lo que había lastimado a Angelina, que fue la única damnificada en un grupo de "como 10 o 12 chicos" que estaban en la vereda mirando los fuegos artificiales mientras los adultos ponían regalos debajo del arbolito.

La Justicia investiga el caso en una causa en la que ya se presentó el video de un vecino de Villa Sarmiento, que podría ayudar a esclarecer de dónde dispararon el balazo que hirió a la nena.

video disparo villa sarmiento El video que analiza la Justicia sobre el disparo que impactó en la cabeza de Angelina en Villa Sarmiento.

El hombre le entregó a los investigadores policiales la grabación de la cámara de seguridad de su casa, que está a sólo 100 metros de la de Angelina, y en ese registro se escucha lo que sería el momento del disparo.

La secuencia grabada empieza con imágenes del nene del vecino jugando con una estrellita en el patio de su casa mientras se escuchaban los fuegos artificiales por toda esa localidad de Morón. Entre los estruendos se notó además la deflagración de lo que podría ser un arma.