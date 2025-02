La hinchada de Alvarado despidió los restos del joven asesinado por policías en Mar del Plata

Horacio, el padre del joven, habló y dejó en claro la desesperación de la familia ante la brutalidad del hecho: "Para que no quede el caso en la nada, estoy pidiendo a fuerzas federales que sigan el caso. Me contaron que le cruzaron el auto y lo acribillaron a tiros. Ellos intentaron escapar porque creyeron que eran ladrones, chorros, que querían sacarle el auto. No tenían patente ni nada los autos. Y los policías estaban todos de civiles. Los pibes se asustaron y salieron disparando".

El asesinato de Paredes ocurrió cuando regresaba junto a sus amigos de la presentación del plantel de Alvarado en el barrio Bosque Grande. El auto en el que viajaban, un Fiat Palio rojo, fue interceptado por un Volkswagen Bora y una camioneta Ford Ecosport en el semáforo de Polonia y Fortunato de la Plaza.

joven asesinado mar del plata hinchada alvarado

Según el testimonio del conductor, Emanuel, pensaron que se trataba de un intento de robo, ya que los efectivos iban vestidos de civil y no se habrían identificado. "Yo pensé que me iban a robar o algo, porque se frenaron y se bajaron. Mi instinto fue salir para el lado de Polonia. Apenas salimos, empezaron a sacudir balazos, así de la nada, y yo arranqué rápido. Me venían siguiendo atrás y me venían sacudiendo", relató.

Las imágenes de la persecución, registradas por cámaras de seguridad, muestran cómo los jóvenes intentaron escapar, pero fueron atacados a tiros por los policías. Paredes, que viajaba en el asiento trasero, recibió dos disparos mortales, según confirmó la autopsia.

La causa, caratulada como "homicidio agravado", está en manos del fiscal Alejandro Pelegrinelli, quien aún no ordenó detenciones y analiza las imágenes de seguridad y testimonios. Mientras tanto, la comunidad marplatense, la familia de Matías y los hinchas de Alvarado exigen justicia y respuestas por un crimen que sacudió a la ciudad.