La historia del Disney de Mar del Plata donde tocó Soda Stereo y hoy es ruinas por los gases de su suelo

Trabajadores de la época admitieron que la montaña de los toboganes sufría filtraciones de gas metano y que varias edificaciones (como los bungalows y las piscinas) sufrían rajaduras y quiebres por la inestabilidad del suelo, obligando a instalar chimeneas de venteo. Las inspecciones municipales incluso llegaron a mencionar siniestros con visitantes heridos por estas falencias estructurales.

A la inestabilidad geográfica se le sumó el inicio de la crisis económica del grupo empresarial Venturino Eshiur y, sobre todo, una desgarradora tragedia familiar: el 8 de mayo de 1985 falleció dentro del propio complejo Leandro Venturino, el único hijo varón del dueño, con tan solo 15 años tras sufrir un insólito accidente manejando un arenero.

Tras temporadas cada vez más flojas y con un modelo de negocios insostenible por los altos costos de mantenimiento durante el invierno, el parque cerró definitivamente sus puertas en 1988. Hoy, cuatro décadas después, el terreno pertenece al sindicato de Camioneros y permanece totalmente abandonado, convertido en un cementerio de estructuras oxidadas y restos de hormigón invadidos por la maleza.