La historia de Panchito Chévez, el hombre que conoció a León XVI, Juan Pablo II y Francisco
Panchito Chévez, oriundo de Capitán Bermúdez en Santa Fé protagonizó, en el Cottolengo Don Orione, su tercer encuentro con un papa. Los detalles.
Un momento de profunda emoción se vivió durante la visita del papa León XIV al pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole. En medio del cálido recibimiento dispensado por la comunidad, el sumo pontífice advirtió la presencia del músico santafesino Francisco “Panchito” Chévez entre el público, se acercó de forma directa para saludarlo y selló el encuentro con un afectuoso abrazo que quedó inmortalizado a través de la transmisión oficial del evento.
La secuencia no representó un hecho aislado, sino que sumó un capítulo extraordinario a la historia de vida del artista originario de Capitán Bermúdez. Con este gesto de León XIV en suelo bonaerense, el armonicista logró la increíble hazaña personal de haber mantenido contacto estrecho con tres máximas autoridades de la Iglesia Católica a lo largo de su trayectoria.
De Juan Pablo II a Francisco: un camino de fe y encuentros históricos
El vínculo de Panchito con los Pontífices se inició el 11 de abril de 1987, cuando tenía apenas ocho años. En aquella oportunidad, durante la histórica visita apostólica a la ciudad de Rosario, el papa Juan Pablo II le impartió de manera personal el sacramento de la Primera Comunión, acontecimiento que marcó a fuego su infancia y su espiritualidad.
Más de tres décadas después, en junio de 2018, el artista concretó otro anhelado sueño al viajar al Vaticano para conocer al papa Francisco. Aquella travesía fue posible gracias a las gestiones del Arzobispado de Rosario y se integró en el marco de una delegación del Hogar San Roque de Capitán Bermúdez —institución donde Panchito reside desde su nacimiento—, logrando compartir una audiencia privada inolvidable con el Santo Padre argentino.
Nacido sin sus extremidades, Panchito convirtió a la música en una herramienta vital de expresión, desarrollo personal y superación. Su carrera artística dio un salto trascendental en 1995 al conocer al cantautor León Gieco, vínculo que lo llevó a incorporarse a "Mundo Alas", el emblemático proyecto multidisciplinario impulsado por el músico que reunió a talentos con discapacidad para recorrer los escenarios más importantes del país.
A lo largo de los años, el armonicista consolidó su propio camino en la industria cultural, grabando material discográfico independiente y compartiendo escenario con consagradas bandas del rock nacional como La Renga, Bersuit Vergarabat, Las Pelotas, Cielo Razzo y Los Vándalos. Su incansable labor le valió prestigiosos galardones, entre los que destacan el Premio Bienal ALPI 2005 y el Premio Gardel a la Integración, galardón entregado por el propio Gieco. De esta manera, el abrazo de León XIV coronó una historia caracterizada por la fe, el arte y la resiliencia personal.
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