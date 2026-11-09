La historia de Panchito Chévez, el hombre que conoció a León XVI, Juan Pablo II y Francisco

A lo largo de los años, el armonicista consolidó su propio camino en la industria cultural, grabando material discográfico independiente y compartiendo escenario con consagradas bandas del rock nacional como La Renga, Bersuit Vergarabat, Las Pelotas, Cielo Razzo y Los Vándalos. Su incansable labor le valió prestigiosos galardones, entre los que destacan el Premio Bienal ALPI 2005 y el Premio Gardel a la Integración, galardón entregado por el propio Gieco. De esta manera, el abrazo de León XIV coronó una historia caracterizada por la fe, el arte y la resiliencia personal.