Oficial: cuántas personas asistieron a la Misa de León XIV en Palermo, según la policía
La cifra oficial confirmó que se trató de uno de los eventos más masivos de la historia. El papa León XIV hizo un fuerte llamado a las familias.
La histórica visita del papa León XIV a la Argentina alcanzó este lunes su punto de máxima convocatoria. Según los reportes oficiales emitidos por las fuerzas de seguridad porteñas, 2,5 millones de personas asistieron a la Misa celebrada en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo.
La abrumadora cifra confirma que se trató de uno de los eventos más masivos en la historia del país, desbordando por completo el amplio operativo de seguridad y reafirmando el profundo fervor popular que despertó la llegada del Sumo Pontífice.
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El mensaje del Papa León XIV a las familias argentinas
Durante la celebración eucarística, el Papa contempló con alegría a los 2,5 millones de fieles congregados y destacó en ellos "el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros". Su homilía estuvo fuertemente enfocada en el rol de la familia y en la misión evangelizadora dentro del hogar.
Con un espíritu cercano y conocedor de la realidad local, el Santo Padre no esquivó los problemas que atraviesa la sociedad y manifestó su preocupación ante "la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares".
Frente a este escenario, el Vicario de Cristo brindó palabras de aliento y llamó a no resignarse ante quienes afirman que la familia cristiana es un modelo superado. Por el contrario, aseguró que "hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".
"¡Sean protagonistas de la evangelización!"
En uno de los tramos más enérgicos de su discurso, León XIV exhortó a las familias a ser el motor de la fe en la sociedad. "¡Abran las puertas de sus casas a Cristo: hablen con naturalidad de Jesús a sus hijos, permanezcan unidos a Él!", exclamó el Papa, animándolos a sostener la labor de obispos y párrocos, y recordando que la fe se transmite en la intimidad a través de gestos sencillos como "la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua".
Al finalizar la multitudinaria ceremonia, el arzobispo Jorge García Cuerva agradeció profundamente la presencia del Papa, asegurando que su mensaje "nos llena de esperanza; la Buena Noticia de Jesucristo es un bálsamo para las heridas de las familias argentinas".
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