Oficial: cuántas personas asistieron a la Misa de León XIV en Palermo, según la policía

Frente a este escenario, el Vicario de Cristo brindó palabras de aliento y llamó a no resignarse ante quienes afirman que la familia cristiana es un modelo superado. Por el contrario, aseguró que "hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".

"¡Sean protagonistas de la evangelización!"

En uno de los tramos más enérgicos de su discurso, León XIV exhortó a las familias a ser el motor de la fe en la sociedad. "¡Abran las puertas de sus casas a Cristo: hablen con naturalidad de Jesús a sus hijos, permanezcan unidos a Él!", exclamó el Papa, animándolos a sostener la labor de obispos y párrocos, y recordando que la fe se transmite en la intimidad a través de gestos sencillos como "la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua".

Al finalizar la multitudinaria ceremonia, el arzobispo Jorge García Cuerva agradeció profundamente la presencia del Papa, asegurando que su mensaje "nos llena de esperanza; la Buena Noticia de Jesucristo es un bálsamo para las heridas de las familias argentinas".