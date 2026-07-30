"Las mejores milanesas de mi infancia": una histórica rotisería anunció su cierre por la crisis de consumo
Era uno de los nombres estables en la gastronomía de Comodoro Rivadavia, pero se unió a la larga lista de negocios que bajaron la persiana en 2026.
El primer semestre de 2026 se llevó a varios miles de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas dentro del rubro de la gastronomía. Tal fue el caso de Mi Marca, una rotisería de Comodoro Rivadavia que durante décadas fue un éxito asegurado y hoy ya está con las persianas bajas.
La noticia trascendió hace algunas semanas en medios de Chubut como ADNSur, que anunció el cierre definitivo de la sucursal de Mi Marca ubicada sobre la Avenida Portugal, en Comodoro Rivadavia.
De inmediato afloraron los mensajes de nostalgia, gratitud y frustración al notar cómo la comunidad se quedaba sin otra tienda histórica, una que era particularmente famosa por sus milanesas a la napolitana.
"Los ñoquis, el guiso de lentejas, el locro y las milanesas de peceto con papas a la crema", enumeró una usuaria de Instagram con el emoji de corazón roto, a lo que otra rememoró: "Allí van las mejores milanesas de mi infancia adolescencia. Lástima que después te cobraban como si fueran de Dubai y ya no compré más pero se extrañarán".
"Una pena, Mi Marca fue una gran roti, con parrilla y de lo mejor. Alrededor de 40 años en el mismo lugar. Flia. Manzur, inolvidables cenas y catering en los '90. El catering de mi casamiento, con torta incluida, en el '93. Todo impecable y exquisito. Hace años que ya no era lo mismo, pero las napolitana...", expresó otra seguidora del medio chubutense en Instagram.
Lo que sucede es que la memoria emocional también pasa por el estómago, pero a la hora de pagar por comida hecha las decisiones las suele tomar la billetera. Eso fue lo que hizo notar más de un usuario al comentar que los precios se elevaron por los costos del negocio, y el consumo decayó por la oferta en el mercado local de gastronomía.
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