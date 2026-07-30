"Las mejores milanesas de mi infancia": una histórica rotisería anunció su cierre por la crisis de consumo

Lo que sucede es que la memoria emocional también pasa por el estómago, pero a la hora de pagar por comida hecha las decisiones las suele tomar la billetera. Eso fue lo que hizo notar más de un usuario al comentar que los precios se elevaron por los costos del negocio, y el consumo decayó por la oferta en el mercado local de gastronomía.