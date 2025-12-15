La manera de chequear las infracciones de tránsito en CABA y PBA para salir a la ruta
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Cómo verificar las multas de tránsito
Para verificar si hay multas por pagar, se debe utilizar la plataforma digital oficial Infracciones BA. Allí es posible acceder a la opción “Consultar/Pagar infracciones Online” e iniciar sesión con una cuenta de ARCA, ANSES, Renaper o GDEBA.
Luego, ingresando el número de patente o el DNI del titular, se pueden consultar las infracciones registradas.
También está la opción de hacer el trámite de manera presencial. Para ello es necesario acercarse a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial o también comunicarse por teléfono al(0221) 427-0034 (internos 2304/2307).
Paso a paso para consultar multas en la Ciudad de Buenos Aires
También se puede completar el mismo procedimiento de consultar si se tienen multas o no en la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, se puede optar por las siguientes maneras:
- Online: ingresando al portal de Consulta de Infracciones de Tránsito y Scoring. Solo es necesario colocar el número de dominio del vehículo o el DNI del titular, completar el captcha y hacer clic en “Consultar”.
- Presencial: se puede asistir a la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) o a cualquier sede comunal, presentando el DNI del titular o la patente del vehículo.
- Vía WhatsApp: la Ciudad cuenta con un sistema de consulta a través de Boti, el chatbot oficial (+54 9 11 5050-0147). Al iniciar la conversación, se debe seleccionar la opción “Infracciones” y elegir si se desea buscar por DNI o patente. El sistema brindará la información actualizada, previa autorización del usuario.
