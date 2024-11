La NASA analiza la posible fecha del fin del mundo: cuándo es

La causa del fin del mundo, según Stephen Hawking

El físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico, Stephen Hawking, explicó que el cambio climático acelerado, agravado por el efecto invernadero y el uso desmedido de los recursos naturales, jugaría un papel fundamental en esta devastación.

Informó que se debe tener en cuenta a la contaminación ambiental, la desigualdad social y política, la superpoblación y el acelerado avance de la tecnología como los factores que agravarían aún más la llegada del fin del mundo.

La NASA ha tomado estas predicciones muy en serio, implementando programas de monitoreo para identificar amenazas desde el espacio y realizar estudios sobre el cambio climático.

Cuánto falta según Stephen Hawking y la NASA

El físico Stephen Hawking advirtió sobre un futuro desalentador para el planeta Tierra: en el documental "The Search for a New Earth", afirmó que para el año 2600, la Tierra podría transformarse en una enorme bola de fuego, haciendo que la humanidad se enfrente a un colapso global irreversible.

En esta visión, respaldada en parte por la NASA, advierte sobre la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y preservar los recursos energéticos para proteger el planeta de las distintas amenazas.

Para prevenir un futuro catastrófico y la aceleración del fin del mundo, la NASA y Stephen Hawking abogan por la responsabilidad ambiental y la implementación de tecnologías sostenibles. Además, proponen que, en el largo plazo, la humanidad podría considerar la colonización de otros planetas.