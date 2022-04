La Pampa: denuncian que el dueño de un bar les dio una brutal golpiza por una supuesta bebida impaga

“Fuimos a tomar algo. Jugamos a las bochas y cuando nos retiramos del lugar, este hombre nos quiere cobrar nuevamente un dinero y le dijimos que no, que estaba todo arreglado”, relató Blanca Isabel Arrarás.

De acuerdo con el testimonio, el dueño del local, identificado como Javier Blanco, insistió en que la ultima bebida que habían consumido no estaba abonada y les impidió salir del salón. La pareja respondió que sí, que habían pagado todo. “Cuando nos retirábamos, se paró adelante de ambos y les advirtió que no se irían, a lo que agregó que les iba a reventar la cabeza, sobre todo a él (señalando al hombre)", añadió

Según Blanca, el agresor tomó un palo y cuando arremetió con intenciones de atacar, ella lo encaró a los gritos. "¿Se volvió loco? y entonces me empujó para el lado de la salida. ‘No me toques’. Le digo, y le advierto que iba a llamar a la policía. Ahí me agarró de los pelos y me dio palazos en la cabeza”, agregó.

Mientras el agresor le daba una brutal golpiza, otra persona impedía que su pareja que la auxiliara. “Hasta que él logró zafar y entonces el agresor lo agarra a golpes de puño. Salimos y llamamos a la policía. Llegaron, dos o tres patrulleros, pedí que llamaran a la ambulancia, pero respondieron diciéndome que hiciera la denuncia primero. A él (por el agresor), no le hicieron nada. Ninguno de los veinte policías se le acercó. Se reía: ‘si no te maté ahora, voy a ir a tu casa y te voy a cagar matando, ¿Quién me va a llevar a mí?’, gritaba. Le insistí a la policía que lo detuvieran, pero no hicieron nada”, afirmó la mujer

Según informó la victima los efectivos , no llamaron a la ambulancia y no los dejaron ir a un hospital. Fueron a la Seccional Sexta a hacer la denuncia y luego de ello, lastimados y sangrando como estaban, los mandaron a que se hiciera atender por un médico forense. "Cuando pregunté si lo iban a detener, un policía se enojó y me dijo que no les iba a decir qué tienen que hacer”, sostuvo.

Finalmente el médico forense los derivó a un Hospital. Por sus medios se acercaron hasta el Evita, de la capital pampeana donde le realizaron una sutura y luego la derivaron al hospital Molas, de Santa Rosa, donde la mujer quedo internada, por las serias lesiones que presentaba.