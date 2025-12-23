La Plata: le pincharon una goma, fue a arreglarla y le robaron $15 millones

enfermero salidera

Los delincuentes abandonaron la camioneta e intentaron escapar a pie, pero fueron atrapados a pocos metros.

Los detenidos son Hugo Orlando Basualdo, de 47 años, y Rodolfo Leonardo Gómez, de 46, ambos con antecedentes penales en Quilmes y Berazategui.

Dentro de la camioneta, la Policía secuestró la mochila con los 15 millones de pesos, un celular, guantes, un largavista y una aguja metálica, el elemento que usaron para pinchar el neumático de la víctima.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 del Departamento Judicial La Plata, que imputó a los acusados por el delito de robo calificado. Serán indagados en las próximas horas.

Les hicieron una entradera a dos nenas que estaban solas en su casa y las maniataron

La Policía de la Ciudad detuvo este lunes a cuatro sospechosos acusados de protagonizar una entradera en una vivienda del barrio porteño de Villa Real cuando intentaban escapar, y tras detectar durante un patrullaje al conductor de un auto en una actitud que les llamó la atención.

El procedimiento policial se desplegó tras una serie de maniobras que incluyeron la identificación de un vehículo sospechoso y la colaboración de transeúntes, lo que derivó en un operativo cerrojo en la zona.

Todo comenzó alrededor de las 10:20 de este lunes, cuando personal de la Comisaría Vecinal 10B realizaba tareas de patrullaje por la calle Esquina al 2500, apenas a un par de cuadras del límite entre Villa Real y Devoto.

En ese punto, los policías advirtieron la presencia de un Fiat Cronos con un hombre a bordo. El auto estaba estacionado y el conductor presentaba una actitud que les llamó la atención. Al solicitarle la documentación, los oficiales constataron que la patente colocada en el vehículo no coincidía con el rodado.

Mientras los agentes verificaban los datos del auto, varios transeúntes alertaron que tres sospechosos huían a pie por la calle Simbrón en dirección a la avenida Lope de Vega.

El alerta y se dispuso la intervención de más móviles de la jurisdicción, que implementaron un operativo cerrojo para acotar el radio de búsqueda.

Los policías lograron interceptar a los sospechosos en tres puntos distintos: Lozano y Lope de Vega, Lope de Vega 2834 y Esquina al 2500, justo en la cuadra donde se había producido la entradera.

De acuerdo a infobae, un hombre de 47 años se hizo presente en el lugar donde había ocurrido la entradera, respondiendo al aviso de sus dos hijas menores de edad, quienes estaban solas al momento del robo.

De acuerdo con la información proporcionada, las niñas denunciaron que los cuatro asaltantes ingresaron al domicilio, las ataron y luego escaparon tras apoderarse de dinero en moneda extranjera y otros bienes personales.

Durante la requisa, las fuerzas de seguridad incautaron el dinero robado, tres teléfonos celulares, un juego de llaves de la vivienda y las llaves del rodado utilizado por los imputados. La Policía de la Ciudad informó que los elementos recuperados coincidían con los denunciados por la víctima.

Un dato que llamó la atención de los investigadores es que no se observaron signos de violencia en las puertas de ingreso a la vivienda. Y se destacó que el domicilio carece de cámaras de seguridad.

Los detenidos tienen 33, 19, 32 y 31 años, con domicilios todos en el Conurbano Bonaerense: Ciudadela, José León Suárez y Morón.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°36.