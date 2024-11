La Plata: un motociclista chocó con un colectivo y murió

En las imágenes se puede observar como el micro de la línea 215 circulaba por la avenida cuando el motociclista -que conducía por la calle que la cruzaba- apareció a alta velocidad y chocó de lleno con la unidad.

motociclista fallecido la plata

Tras el impacto, el hombre cayó al suelo junto con la moto y quedó tendido sobre el asfalto. Los testigos alertaron a las autoridades locales y luego de unos minutos una ambulancia del SAME se acercó a la zona.

La víctima, identificada como A.D.N., fue trasladada al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero donde rápidamente fue asistida. Pese a ello, murió a las pocas horas producto de las graves heridas que tenía, según precisó el medio 0221.

En un primer momento el chico no había podido ser identificado, ya que no tenía documentación y la moto Honda Titan CG150 en la que circulaba no llevaba patente. Cuando lograron establecer su identidad, alertaron a sus familiares.

La escena del hecho fue preservada para realizar las pericias correspondientes y las imágenes que captaron el siniestro entre el colectivo Mercedes Benz y la motocicleta Honda Titan CG150 sin dominio son clave en el caso. Por el momento, el chofer del micro, que fue identificado como E.A.S., de 35 años, fue imputado por homicidio culposo, en el marco de la causa que investiga la UFI N°12 de La Plata.