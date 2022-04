La Plata: alumnas de una secundaria denunciaron que las acosan sus compañeros

En sentido, especificaron que hay un alumno de 15 años que en los recreos entra al baño de las chicas para manosearlas, que hay 5 víctimas, y que esto es encubierto por los directivos del colegio que no toman ninguna medida al respecto.

protesta escula la plata abusador

Además, señalaron que esto también ocurre "en los pasillos y en el aula" y agregaron que "les levantan la pollera, le muestran sus partes íntimas".

Algunas de las consignas que se podían leer en los carteles que expusieron se podía leer: "Vengo al colegio a estudiar, no a ser acosa"; "Si el colegio es mi segunda casa, quiero por lo menos sentirme segura"; "No pongas en dudas lo que me costó decir".