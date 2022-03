Delivery se comió bizcochitos que debía entregar y quedó grabado: el video y su descargo

"Cuando le dije, sacó toda la comida del bolsillo con la mano, me la quiso devolver y vino dos veces a amenazarme para que no lo denuncie en la empresa", denunció el damnificado.

delivery_roba_comida.mp4

Qué dijo el repartidor que se comió los bizcochos

"Yo fui a la casa y no había pasado el número. Le mandaba mensaje y no respondía, así que pensé que no iba a salir. Pensé que el pedido era nulo y agarré tres bizcochos porque tenía hambre", explicó.