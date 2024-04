La cruda confesión del padre del ladrón abatido por un comerciante en La Plata

La persona que ejecutó a Ariel Rubén Darío González fue el dueño de la distribuidora "Don Otto", de La Plata, que se defendió cuando el muchacho entró a robar con un cómplice. En el marco de la causa judicial abierta por el episodio, el padre del ladrón afirmó a la fiscalía: "Deseaba que cumpla 18 años para que fuera preso y no salga más".

delincuente distribuidora la plata

Esta semana se dio a conocer el informe de la autopsia en la que se confirmó que el adolescente murió por un “shock hipovolémico, secundario a lesión pulmonar, cardíaca y de los grandes vasos, producidas por herida de proyectil de arma de fuego”.

Por el momento se sabe que el fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de La Plata, ya tiene resuelto el caso pero continúa la investigación para detener al cómplice del adolescente.

El fiscal consideró que el dueño de la distribuidora ubicada en calle 520 entre 11 y 12 actuó en legítima defensa porque González y su cómplice "no estaban en fuga y el peligro no había cesado". Por este motivo no quedará detenido.