Video: manejó con un perro en el techo del auto en La Plata

“Este desgraciado llevaba un perro arriba del techo del auto andando”, denunció al medio local El Día, tal como se ve en el video. “Esto es maltrato animal, no hay duda. Si el perro se caía podía morir atropellado por quienes circulaban detrás de ese auto”, sostuvo el denunciante.

La situación, que se viralizó en redes sociales, llegó a un grupo de proteccionistas de animales: “Queremos rescatarlo y darlo en adopción a personas responsables. Es un ser sintiente que tiene derechos. Esto pasó a la vista de todo el mundo, no a escondidas”, explicó Elba Tibursi, referente de la organización Alerta Galgo Argentina, en Arriba Argentinos y sostuvo: “Es una aberración lo que hicieron, no midieron la magnitud de lo que podía haber sucedido. No solo si el animal se caía y era atropellado, sino que tampoco midieron lo que podía causar en terceros si se caía sobre un auto, se notaba que estaba intentando hacer equilibrio”.

Qué dijo el dueño del perro

Luego de que el video se difundiera, Lucas, el dueño de “Paco”, contó por qué su mascota viajaba en el techo y aclaró lo sucedido, pese a todas las críticas recibidas.

“Desde chiquito lo hace. Yo antes tenía una F100 y el muchacho se paraba acá en la punta del capó. Aparte no es que se sube al techo y ando haciéndome el Toreto. Ando dos por hora, si no se desarma todo. Es un auto viejo. Pero le pido disculpas con la mano en el corazón a todo el pueblo argentino, no va a volver a suceder”, dijo Lucas en una entrevista con TN.

El dueño del perro sostuvo que “si él no quiere viajar, se baja. Yo no lo obligo, nada. La que dice que los maltrato: no lo maltrato, mire cómo está. Tiene todas las vacuna contra el virus, la rabia, el coronavirus, todo tiene. Y acá está Paco, se lo presento. Yo sé que está mal lo que dice, pero viaja ahí el perro, ustedes lo vieron”.

”Mucha gente me putea, lo entiendo, me sacan fotos. Mucha gente me agredió verbalmente, psicológicamente, pero nadie sabe la historia de nosotros. De chiquito lo criamos con mi señora. Y si es la manera de viajar ahí, no lo puedo matar. No va a volver a suceder, lo voy a encerrar al perro ahora. Pero bueno, yo no lo maltrato, no lo obligo”, concluyó.