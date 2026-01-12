La policía de Brasil endureció los controles en las rutas: todo lo que hay que saber
La Policía Rodoviaria Federal (PRF) de Brasil informó que en la zona de Florianópolis y Porto Alegre hubo 20 accidentes graves en los que estuvieron involucrados vehículos extranjeros, varios de ellos de turistas argentinos.
Miles de turistas argentinos llegaron esta temporada a las playas de Brasil para pasar el verano, en especial en las ubicadas en los estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul. Ante la fuerte afluencia de turistas provenientes de nuestro país, muchos de ellos en auto, la Policía Rodoviaria Federal (PRF) de Brasil lanzó una fuerte advertencia dirigida especialmente a los conductores argentinos, uno de los principales grupos de visitantes en esta época del año.
Según datos oficiales de la fuerza, en las primeras semanas de la temporada ya se registraron 20 accidentes graves en corredores clave del sur brasileño, particularmente en los accesos a Florianópolis y en los alrededores de Porto Alegre. En varios de esos siniestros estuvieron involucrados vehículos con patente extranjera, en su mayoría provenientes de la Argentina.
Por eso la PRF puso en marcha nuevamente el programa “Bienvenidos" en ambos estados del sur brasileño con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir la siniestralidad entre los turistas.
En ese sentido la PRF recordó que para circular legalmente por Brasil es indispensable contar con:
- Pasaporte o DNI vigente para cruzar la frontera.
- Chapas patentes perfectamente legibles.
- Seguro con cobertura internacional (Tarjeta Verde).
- Licencia de conducir vigente.
Además, subrayó que es obligatorio realizar el trámite migratorio tanto al ingresar como al salir del país, ya que la omisión puede generar multas y problemas administrativos en viajes posteriores.
Entre las recomendaciones más importantes, la policía aconsejó además revisar antes de salir:
- Luces.
- Sistema de frenos.
- Estado de los neumáticos.
También advirtieron sobre un punto que suele pasar desapercibido: verificar si el vehículo tiene multas pendientes en Brasil. “Las deudas pueden resultar en la incautación del vehículo durante los controles”, advirtió la PRF.
La consulta puede hacerse en el sitio oficial de la PRF introduciendo únicamente la matrícula del automóvil. En caso de infracciones, el pago puede realizarse por internet o en cualquier delegación policial, donde se genera una boleta que se abona en un tótem electrónico, evitando demoras o problemas durante el viaje.
La PRF recomendó además extremar las precauciones en las principales carreteras turísticas:
- BR-290
- BR-116
- BR-101
- BR-471
Varios tramos se encuentran en obras, con desvíos, reducción de carriles y señalización provisoria. En particular, en la BR-471, dentro de la Reserva de Taim, existe un alto riesgo de cruce de animales silvestres, motivo por el cual se aconseja evitar la conducción nocturna en esa zona.
