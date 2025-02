La versión de uno de los asesinos de Kim en La Plata: "No sabía que la nena estaba abajo"

hermana asesino kim

Belén les pidió perdón a la familia de la nena de siete años y aseguró que el joven “anda perdido en la droga”. Además, en diálogo televisivo, contó que el joven le confesó que había matado a la menor y dio su versión del crimen.

“Enseguida después del robo, me llamó y me contó todo. Me dijo que no sabía que estaba la nena ahí abajo, que se dio cuenta cuando ya era tarde. Tenemos mucho miedo y mucho dolor por la familia de la nena, por mi hermano también, porque sé cómo es, pero es mi hermano al fin y al cabo”, dijo Belén, visiblemente conmovida por la situación.

En este marco, la joven explicó cómo había sido la detención. “Quiero dejar en claro que nosotros lo entregamos a la policía. Le queremos pedir disculpas a la familia de la nena, en nombre de mi papá, que es un hombre de trabajo, es ferretero”, indicó.

Al igual que explicó su papá, Belén contó que el chico de 17 años tiene problemas de consumo de drogas que hasta llevaron a robarle a su propio padre.

“Él no quería hacer las cosas bien, pero hasta a mi papá le robó y ya no sabíamos qué hacer. Ahora tenemos mucho miedo porque mi papá tiene una vida y tiene que salir a trabajar. También tengo otra hermana chiquita. No queríamos que pase esto, que se meta en estos problemas. Lo dejamos solo”, lamentó Belén.