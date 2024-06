Lanús: un pasajero quiso viajar sin pagar y se peleó con el chofer del colectivo

"¿Quién te pensás que sos?, ¡Salame!", fue la primera frase que dijo el hombre al volante. Lo que siguió fueron varios insultos por parte de ambos. "Yo no estoy al pedo acá, estoy laburando, bol...", le dijo el chofer, y el joven le contestó: "A mí no me faltás el respeto, bobo".

"¡Qué te venís a hacer el vivo!", siguió el chofer, quien al cabo de unos segundos perdió la paciencia, se levantó de su asiento y comenzó a empujar al pasajero. Comenzó una peles con trompadas y patadas, mientras el resto de los pasajeros buscaban calmar los ánimos.

