Una densa niebla cubre al AMBA: cuándo se disipará
El fenómeno meteorológico provoca una drástica reducción de la visibilidad en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
La intensa niebla y neblina en el AMBA comenzarán a disiparse progresivamente a partir del mediodía de este jueves, gracias al ingreso de una masa de aire seco que mejorará la visibilidad en la Ciudad y el conurbano. Sin embargo, la alta humedad (promediando el 82%) mantendrá un ambiente fresco durante el resto de la jornada, con una temperatura máxima estimada en 17 °C.
Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano se registran bancos de niebla densa y lloviznas aisladas por lo que la visibilidad está drásticamente reducida en las principales autopistas, accesos vehiculares y rutas bonaerenses.
Debido a las condiciones de las primeras horas, se registran demoras, desvíos y cancelaciones operativas en el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Recomendaciones de Seguridad Vial ante la densa niebla que cubre al AMBA
Las autoridades recomiendan reducir la velocidad de manera paulatina y mantener una distancia amplia con el vehículo de adelante.
También es recomendable utilizar las luces bajas encendidas y los faros antiniebla.
Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 11 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico extendido para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), anticipando un marcado cambio en las condiciones del clima de cara a los próximos días, y con posibles lluvias para este jueves.
Tras una seguidilla de jornadas templadas, la región registrará inestabilidad, bancos de niebla y un desplome de las temperaturas que consolidará la llegada del frío invernal de forma contundente.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Jueves: inestabilidad matutina y mejoras temporarias
La jornada de hoy abrirá con condiciones desfavorables, aunque el panorama irá mejorando con el correr de las horas:
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Madrugada y mañana: Se prevén lloviznas aisladas durante las primeras horas del día, dando paso luego a densas neblinas que podrían afectar la visibilidad en los accesos a la Capital Federal.
Tarde y noche: El cielo comenzará a despejarse, presentándose algo nublado hacia el final del día.
Temperaturas: La mínima se ubicará en los 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C.
Viernes: mañana gris y tarde fresca
El cierre de la semana laboral mantendrá una tónica similar en el arranque, pero con un descenso en la temperatura mínima:
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Madrugada y mañana: Comenzará con el cielo despejado, pero rápidamente volverán a registrarse bancos de neblina matutinos.
Tarde y noche: El cielo lucirá parcialmente nublado, incrementándose la nubosidad de forma marcada hacia la noche.
Temperaturas: El termómetro marcará un descenso, con una mínima de apenas 6°C y una máxima que se estancará en los 17°C.
Sábado: paraguas a mano y tarde invernal
El primer día del fin de semana será el más inestable del período, ideal para planes bajo techo:
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Madrugada y mañana: El SMN anticipa lluvias aisladas que obligarán a salir con paraguas desde temprano.
Tarde y noche: Las precipitaciones cesarán, pero el cielo se mantendrá completamente nublado.
Temperaturas: Será una jornada gris y templada a fría, con una mínima de 9°C y una máxima que apenas llegará a los 13°C debido a la falta de sol.
Domingo: vuelve el sol pero con frío polar
Para el cierre del fin de semana, las condiciones de mal tiempo desaparecerán de la región, pero el ingreso de una masa de aire frío hará sentir el rigor del invierno:
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Todo el día: El cielo se presentará algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y noche, sin probabilidad de lluvias.
Temperaturas: Será el día más frío de la semana. Los registros térmicos se desplomarán de forma notable, con una mínima de tan solo 4°C y una máxima que no superará los 12°C, por lo que se recomienda salir bien abrigados.
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