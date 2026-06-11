Una densa niebla cubre al AMBA: cuándo se disipará

Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 11 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico extendido para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), anticipando un marcado cambio en las condiciones del clima de cara a los próximos días, y con posibles lluvias para este jueves.

Tras una seguidilla de jornadas templadas, la región registrará inestabilidad, bancos de niebla y un desplome de las temperaturas que consolidará la llegada del frío invernal de forma contundente.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Jueves: inestabilidad matutina y mejoras temporarias

La jornada de hoy abrirá con condiciones desfavorables, aunque el panorama irá mejorando con el correr de las horas:

Madrugada y mañana: Se prevén lloviznas aisladas durante las primeras horas del día, dando paso luego a densas neblinas que podrían afectar la visibilidad en los accesos a la Capital Federal.

Tarde y noche: El cielo comenzará a despejarse, presentándose algo nublado hacia el final del día.

Temperaturas: La mínima se ubicará en los 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C.

Viernes: mañana gris y tarde fresca

El cierre de la semana laboral mantendrá una tónica similar en el arranque, pero con un descenso en la temperatura mínima:

Madrugada y mañana: Comenzará con el cielo despejado, pero rápidamente volverán a registrarse bancos de neblina matutinos.

Tarde y noche: El cielo lucirá parcialmente nublado, incrementándose la nubosidad de forma marcada hacia la noche.

Temperaturas: El termómetro marcará un descenso, con una mínima de apenas 6°C y una máxima que se estancará en los 17°C.

Sábado: paraguas a mano y tarde invernal

El primer día del fin de semana será el más inestable del período, ideal para planes bajo techo:

Madrugada y mañana: El SMN anticipa lluvias aisladas que obligarán a salir con paraguas desde temprano.

Tarde y noche: Las precipitaciones cesarán, pero el cielo se mantendrá completamente nublado.

Temperaturas: Será una jornada gris y templada a fría, con una mínima de 9°C y una máxima que apenas llegará a los 13°C debido a la falta de sol.

Domingo: vuelve el sol pero con frío polar

Para el cierre del fin de semana, las condiciones de mal tiempo desaparecerán de la región, pero el ingreso de una masa de aire frío hará sentir el rigor del invierno:

Todo el día: El cielo se presentará algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y noche, sin probabilidad de lluvias.

Temperaturas: Será el día más frío de la semana. Los registros térmicos se desplomarán de forma notable, con una mínima de tan solo 4°C y una máxima que no superará los 12°C, por lo que se recomienda salir bien abrigados.