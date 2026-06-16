Mar del Plata: mató a golpes al dueño de un bar, estuvo un mes prófugo y fue detenido
El sospechoso está acusado de homicidio en ocasión de robo. Figura además en investigaciones por robo de automotores y venta ilegal de autopartes.
Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de haber asesinado a golpes al dueño de un bar en Mar del Plata. Durante la investigación se comprobó que estaba vinculado a otros casos por robo de automotores y comercialización ilegal de neumáticos y autopartes.
Claudio Daniel González estuvo prófugo durante un mes y es el principal sospechoso por el homicidio de Luis Badoza, un comerciante de 75 años que murió tras haber sido golpeado brutalmente durante un robo.
El arresto de González ocurrió el lunes por la tarde en el barrio Coronel Dorrego durante un operativo coordinado por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12ª, con el respaldo del Comando de Patrullas y la Fuerza Barrial de Aproximación.
El sospechoso fue capturado luego de tareas de inteligencia que incluyeron seguimientos en diferentes zonas de la ciudad y permitieron cercar al acusado.
Con el correr de la investigación a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, se determinó que González figuraba además en otros casos sobre robo de automotores y venta ilegal de neumáticos y autopartes a través de plataformas digitales. Entre los hechos que se le atribuyen se encuentra el robo de una camioneta Citroën Berlingo ocurrido el 25 de mayo.
Durante una serie de allanamientos realizados en domicilios de las calles Ecuador al 900 y Beruti al 8400, la Policía logró incautar más de 500 neumáticos de origen no acreditado y un teléfono celular presuntamente utilizado en la operatoria delictiva.
González pudo escapar de aquel operativo y su fuga de la Justicia se mantuvo hasta el lunes por la tarde, cuando fue detenido y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
Mar del Plata: el comerciante de 75 años murió tras ser brutalmente golpeado
El hecho por el que se lo acusa ocurrió el pasado 15 de mayo en un local gastronómico llamado “Bar El 22″, ubicado en la esquina de las calles Carballo y Río Negro, en el barrio Villa Primera.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, un delincuente ingresó al local y obligó a una empleada a que entregara el dinero de la caja registradora. Acto seguido, amenazó con un arma a Luis Badoza, el propietario, quien se encontraba sentado cerca del mostrador.
En cuestión de segundos, la secuencia de inseguridad escaló en violencia: el delincuente comenzó a atacar a Badoza con una banqueta, propiciándole varios golpes. Ante esta situación, la empleada, identificada como Rita, intervino para frenar la agresión y también resultó herida.
Como consecuencia de la agresión, y de acuerdo con la información proporcionada por la hija de la víctima, el Badoza sufrió lesiones graves, entre ellas un coágulo en el hemisferio izquierdo del cerebro.
El hombre fue trasladado en estado crítico al Hospital Interzonal General de Agudos, donde fue sometido a dos cirugías debido a la complejidad de las lesiones. A fines de mayo, logró regresar a su domicilio bajo un régimen de internación domiciliaria, con controles médicos permanentes y sesiones de kinesiología, intentando recuperarse del brutal ataque.
Según la familia de la víctima, el hombre falleció en el Hospital Houssay, luego de que no lograra superar el complejo cuadro de salud derivado de las lesiones sufridas en el asalto.
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