Mar del Plata: mató a golpes al dueño de un bar, estuvo un mes prófugo y fue detenido

Con el correr de la investigación a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, se determinó que González figuraba además en otros casos sobre robo de automotores y venta ilegal de neumáticos y autopartes a través de plataformas digitales. Entre los hechos que se le atribuyen se encuentra el robo de una camioneta Citroën Berlingo ocurrido el 25 de mayo.

Durante una serie de allanamientos realizados en domicilios de las calles Ecuador al 900 y Beruti al 8400, la Policía logró incautar más de 500 neumáticos de origen no acreditado y un teléfono celular presuntamente utilizado en la operatoria delictiva.

González pudo escapar de aquel operativo y su fuga de la Justicia se mantuvo hasta el lunes por la tarde, cuando fue detenido y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Mar del Plata: el comerciante de 75 años murió tras ser brutalmente golpeado

Robo comerciante El momento en el que delincuente comenzó a golpear al comerciante.

El hecho por el que se lo acusa ocurrió el pasado 15 de mayo en un local gastronómico llamado “Bar El 22″, ubicado en la esquina de las calles Carballo y Río Negro, en el barrio Villa Primera.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, un delincuente ingresó al local y obligó a una empleada a que entregara el dinero de la caja registradora. Acto seguido, amenazó con un arma a Luis Badoza, el propietario, quien se encontraba sentado cerca del mostrador.

En cuestión de segundos, la secuencia de inseguridad escaló en violencia: el delincuente comenzó a atacar a Badoza con una banqueta, propiciándole varios golpes. Ante esta situación, la empleada, identificada como Rita, intervino para frenar la agresión y también resultó herida.

Como consecuencia de la agresión, y de acuerdo con la información proporcionada por la hija de la víctima, el Badoza sufrió lesiones graves, entre ellas un coágulo en el hemisferio izquierdo del cerebro.

El hombre fue trasladado en estado crítico al Hospital Interzonal General de Agudos, donde fue sometido a dos cirugías debido a la complejidad de las lesiones. A fines de mayo, logró regresar a su domicilio bajo un régimen de internación domiciliaria, con controles médicos permanentes y sesiones de kinesiología, intentando recuperarse del brutal ataque.

Según la familia de la víctima, el hombre falleció en el Hospital Houssay, luego de que no lograra superar el complejo cuadro de salud derivado de las lesiones sufridas en el asalto.