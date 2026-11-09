León XIV en Argentina: quiénes estaban con el papa en el escenario en Palermo
La misa del papa León XIV en Palermo reunió a más de 2000 ministros de la Iglesia local y 150 sacerdotes. Conocé todos los detalles.
La Ciudad de Buenos Aires fue testigo de una jornada histórica y de profunda devoción religiosa tras la celebración de la multitudinaria misa comunitaria presidida por su santidad, el papa León XIV, en las inmediaciones del barrio de Palermo.
El encuentro litúrgico, desarrollado en el marco de su visita apostólica al país, convocó a una masiva asamblea de fieles que colmó los espacios públicos adyacentes para participar de uno de los acontecimientos espirituales más trascendentales de los últimos tiempos, el cual demandó una fina coordinación organizativa conjunta entre la Santa Sede y la arquidiócesis local.
El desarrollo de la sagrada liturgia contó con la supervisión técnica y pastoral del entorno papal para garantizar el orden de cada rito en el altar principal. La dirección ceremonial estuvo coordinada de manera directa por el arzobispo Diego Giovanni Ravelli, en su carácter de Maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias, quien trabajó asistido en el presbiterio por los ceremonieros vaticanos Massimiliano Matteo Boiardi y Ján Dubina.
Asimismo, ellos trabajaron unto a un masivo cuerpo diocesano integrado por más de 150 sacerdotes concelebrantes y 2.030 ministros seleccionados de las parroquias y seminarios regionales.
Durante el desarrollo de la misa, llamó la atención de los presentes el vistoso atuendo de los concelebrantes y diáconos asistentes, quienes lucieron ornamentos sagrados —como casullas y estolas— confeccionados con prominentes detalles e hilos de color amarillo y dorado.
En la ciencia y normativa litúrgica de la Iglesia Católica, el uso de colores dorados se utiliza formalmente como un noble sustituto del blanco para marcar las festividades de mayor rango, expresando la máxima solemnidad, la realeza de Jesucristo y la alegría del pueblo frente a la presencia pontificia.
En ese marco, la figura del diaconado cobró un destacado protagonismo de servicio en el altar. Considerados el primer grado del Sacramento del Orden Sagrado y bajo el principio bíblico de "servidores", los diáconos locales cumplieron funciones primordiales en tres áreas: la proclamación del Santo Evangelio durante la Liturgia de la Palabra, la asistencia directa al Papa en la preparación de las ofrendas y el cáliz, y su rol histórico como administradores de la caridad comunitaria, la celebración de bautismos solemnes y la bendición de matrimonios fuera de la misa.
Un escenario de valor histórico: el Monumento a los Españoles como marco de la fe
La multitudinaria celebración eucarística tuvo como imponente escenario de fondo el Monumento a la Carta Magna y a las Cuatro Regiones Argentinas, emblemática obra conocida popularmente como el Monumento a los Españoles, ubicada en la intersección de las avenidas del Libertador y General Sarmiento.
Diseñado por el escultor español Agustín Querol y Subirats en mármol de Carrara y bronce, el hito urbano fue regalado por la colectividad ibérica por el Centenario de la Revolución de Mayo de 1910 e inaugurado formalmente en 1927 tras superar contratiempos como el trágico naufragio del transatlántico Príncipe de Asturias.
La elección de este emplazamiento arquitectónico resaltó por su valor simbólico e idoneidad logística en pleno corazón de los Bosques de Palermo. Con la estatua de la República coronando la cumbre del monumento y las alegorías escultóricas a Los Andes, El Río de la Plata, La Pampa y El Chaco en su base, el predio ofreció la amplitud requerida para albergar la multitud de creyentes que se unió en oración junto al pontífice.
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