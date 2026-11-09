León XIV en Argentina: quiénes estaban con el papa en el escenario en Palermo

En la ciencia y normativa litúrgica de la Iglesia Católica, el uso de colores dorados se utiliza formalmente como un noble sustituto del blanco para marcar las festividades de mayor rango, expresando la máxima solemnidad, la realeza de Jesucristo y la alegría del pueblo frente a la presencia pontificia.

En ese marco, la figura del diaconado cobró un destacado protagonismo de servicio en el altar. Considerados el primer grado del Sacramento del Orden Sagrado y bajo el principio bíblico de "servidores", los diáconos locales cumplieron funciones primordiales en tres áreas: la proclamación del Santo Evangelio durante la Liturgia de la Palabra, la asistencia directa al Papa en la preparación de las ofrendas y el cáliz, y su rol histórico como administradores de la caridad comunitaria, la celebración de bautismos solemnes y la bendición de matrimonios fuera de la misa.

Un escenario de valor histórico: el Monumento a los Españoles como marco de la fe

La multitudinaria celebración eucarística tuvo como imponente escenario de fondo el Monumento a la Carta Magna y a las Cuatro Regiones Argentinas, emblemática obra conocida popularmente como el Monumento a los Españoles, ubicada en la intersección de las avenidas del Libertador y General Sarmiento.

Diseñado por el escultor español Agustín Querol y Subirats en mármol de Carrara y bronce, el hito urbano fue regalado por la colectividad ibérica por el Centenario de la Revolución de Mayo de 1910 e inaugurado formalmente en 1927 tras superar contratiempos como el trágico naufragio del transatlántico Príncipe de Asturias.

La elección de este emplazamiento arquitectónico resaltó por su valor simbólico e idoneidad logística en pleno corazón de los Bosques de Palermo. Con la estatua de la República coronando la cumbre del monumento y las alegorías escultóricas a Los Andes, El Río de la Plata, La Pampa y El Chaco en su base, el predio ofreció la amplitud requerida para albergar la multitud de creyentes que se unió en oración junto al pontífice.