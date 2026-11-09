"Las familias viven situaciones complejas": el papa León XIV brindó la masiva misa central con un duro mensaje

Homilía centrada en las familias, la precariedad y el homenaje a Francisco

Al pronunciar su homilía ante la multitud, León XIV definió a la Argentina como un lugar "de encuentro entre culturas" y puso en el centro de su mensaje el rol de la familia cristiana como pilar fundamental para atravesar los tiempos de crisis.

"La familia ha sido la realidad donde transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada", expresó el Santo Padre entre aplausos de los fieles.

El pontífice no esquivó la dura realidad social y económica que atraviesa la sociedad, detallando las múltiples problemáticas que golpean a los hogares.

"Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares. En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer", sentenció el pontífice.

Asimismo, el Santo Padre dedicó un momento central de su prédica a recordar la figura de su antecesor en la sede pontificia y remarcó: "La familia es en efecto el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo. Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: 'La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu'".

Sobre el tramo final de su sermón, exhortó a los hogares argentinos a asumir una postura activa en la comunidad: "Exhorto a las familias a ser protagonistas en la evangelización. La Iglesia argentina las necesita. Sostengan en su misión a los obispos, a los párrocos, a los agentes pastorales, a los catequistas".

Y concluyó señalando que "la vitalidad de esta Iglesia recupera entusiasmo cuando las familias, animadas por la fe, rezan unidas y viven la propia misión educativa como un verdadero ministerio".

García Cuerva: "Su mensaje nos llena de esperanza y nos une"

Hacia el final de la liturgia y previo a la bendición apostolicofinal, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, tomó la palabra para expresarle la gratitud de la Iglesia local al pontífice.

"Su mensaje nos llena de esperanza. Nos da fortaleza para enfrentar los problemas. Una vez más, gracias. Usted nos une. Nos permite anunciar que todos son bienvenidos", concluyó el monseñor porteño ante la ovación de la multitud que dio por cerrada una jornada histórica en la Capital Federal.