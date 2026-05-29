Paro de colectivos por tiempo indeterminado: a quiénes alcanza

Cómo será el nuevo esquema del transporte zonal

Según la propuesta que evalúa el gobierno provincial, los recorridos vacantes serían absorbidos progresivamente por diferentes empresas de transporte que ya operan dentro del distrito:

La compañía responsable de la línea 343 tomaría gran parte de los trayectos de la inactiva 333 y algunos sectores correspondientes a la 707.

La línea 314 tendría un rol central para recuperar la operatividad en extensas áreas de Martínez y Villa Adelina.

La línea 228 (operada por MOTSA) absorbería directamente las principales conexiones de la extinta línea 437.

Hasta que no se finalice administrativamente la absorción total del personal afectado, el inicio de estas nuevas operaciones y recorridos permanecerá en suspenso y sin una fecha de retorno definida.