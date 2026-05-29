Paro de colectivos por tiempo indeterminado: a quiénes alcanza
El prolongado paro de colectivos en la zona de San Isidro sigue afectando a miles de usuarios diarios. Conocé qué líneas no funcionan y las alternativas.
La crisis por el prolongado paro de colectivos en San Isidro entra en su sexta semana consecutiva, generando graves complicaciones en la zona norte. El colapso de la empresa Micro Ómnibus General San Martín dejó sin servicio a miles de vecinos, en medio de tensas negociaciones y mucha incertidumbre oficial.
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Las zonas y líneas afectadas por el paro de colectivos
El conflicto comenzó el pasado 20 de abril tras la quiebra operativa de la compañía prestataria, paralizando de forma directa a las líneas 707, 333, 407 y 437. La sorpresiva interrupción de los recorridos impactó de lleno en la conectividad interna de San Isidro y dejó sin medios de transporte habitual a numerosas localidades vecinas del norte del conurbano bonaerense.
A pesar de un anuncio inicial y erróneo del Municipio sobre un presunto acuerdo para restituir el servicio en lo inmediato, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires desmintió la firma definitiva del entendimiento, aclarando que el esquema de nuevos recorridos todavía no está aprobado en su totalidad. Uno de los puntos clave que traba la resolución del conflicto es la situación de los casi 420 trabajadores de la ex prestataria, cuya reincorporación en otras empresas, acordada con la UTA, es una condición estricta e indispensable para volver a habilitar las rutas.
Cómo será el nuevo esquema del transporte zonal
Según la propuesta que evalúa el gobierno provincial, los recorridos vacantes serían absorbidos progresivamente por diferentes empresas de transporte que ya operan dentro del distrito:
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La compañía responsable de la línea 343 tomaría gran parte de los trayectos de la inactiva 333 y algunos sectores correspondientes a la 707.
La línea 314 tendría un rol central para recuperar la operatividad en extensas áreas de Martínez y Villa Adelina.
La línea 228 (operada por MOTSA) absorbería directamente las principales conexiones de la extinta línea 437.
Hasta que no se finalice administrativamente la absorción total del personal afectado, el inicio de estas nuevas operaciones y recorridos permanecerá en suspenso y sin una fecha de retorno definida.
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