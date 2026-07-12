Pánico: mientras festejaban el triunfo de la Selección argentina se derrumbó parte del techo de un bar

Concepción del Uruguay: En los festejos del triunfo de la selección se treparon al techo de un bar y se vino abajo. Afortunadamente no hubo heridos. pic.twitter.com/hoPpgp4MyH — 0343 (@0343comar) July 12, 2026

El momento exacto del derrumbe, que ocurrió en la intersección de las calles 3 de Febrero y 9 de Julio, fue captado por vecinos y rápidamente se difundió en plataformas digitales. Las grabaciones exponen el instante en que la estructura cede y cae pesadamente sobre el mobiliario del local, lo que causó un inmediato estado de conmoción entre los asistentes que se encontraban en las inmediaciones.