Pánico: mientras festejaban el triunfo de la Selección argentina se derrumbó parte del techo de un bar
El colapso de la pérgola en Concepción del Uruguay durante los festejos por la victoria argentina generó zozobra. Quedó registrado en video cómo la estructura cayó sobre mesas y sillas.
La celebración por el triunfo de la Selección argentina estuvo a punto de empañarse por un grave incidente en Concepción del Uruguay. Esta noche del sábado, mientras cientos de personas se congregaban en el centro de la ciudad para festejar, una parte de la pérgola del bar Bella Vista se desplomó, provocando escenas de alarma y descontrol.
El momento exacto del derrumbe, que ocurrió en la intersección de las calles 3 de Febrero y 9 de Julio, fue captado por vecinos y rápidamente se difundió en plataformas digitales. Las grabaciones exponen el instante en que la estructura cede y cae pesadamente sobre el mobiliario del local, lo que causó un inmediato estado de conmoción entre los asistentes que se encontraban en las inmediaciones.
Este hecho fue el punto más crítico de una noche que, si bien fue mayoritariamente festiva, también estuvo marcada por desórdenes. Según reportes de la prensa local, se observaron vehículos desplazándose a contramano y otros que irrumpieron por la Peatonal Rocamora, lo que representó un serio peligro para los peatones.
A pesar de que la mayoría de los aficionados se comportó de manera pacífica, portando banderas y bombos, la conducta de un pequeño grupo alteró el orden y ensombreció la jornada. Tanto comerciantes como residentes de la zona ya han expresado su malestar y han solicitado una mayor presencia y controles oficiales para prevenir situaciones similares en futuras concentraciones.
En respuesta a los disturbios y al daño material, el gobierno municipal anunció que iniciará un relevamiento detallado para cuantificar los perjuicios ocasionados. Asimismo, se investigarán las posibles responsabilidades y se estudiarán nuevas estrategias de prevención para asegurar la integridad en próximos eventos de gran magnitud.
El derrumbe de la pérgola ocurrió en el bar Bella Vista, ubicado en la esquina de 3 de Febrero y 9 de Julio, y las imágenes del momento se viralizaron en redes sociales mostrando el estado en que quedó el local.
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