Llegan las tormentas a Buenos Aires: a qué hora de este sábado se esperan las lluvias más fuertes
Se viene un fin de semana sumamente inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los pronosticadores dieron todos los detalles al respecto.
Como ya se viene anunciando hace algunos días, este fin de semana estará pasado por agua: el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para lluvias y tormentas de gran intensidad que obligarán a porteños y bonaerenses a cambiar sus planes, o bien, realizarlos bajo techo.
Por ello, tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como el portal Meteored anticiparon a qué hora de este sábado habrá que tener mayores precauciones.
Llegan las tormentas al AMBA: a qué hora de este sábado se larga
El inestable fin de semana que atravesará la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores iniciará este sábado con tormentas aisladas de variada intensidad. El SMN anticipa que comenzarán en la mañana de este 29 de noviembre y continuarán fuertemente durante la tarde, para disminuir en su intensidad hacia la noche.
Por su parte, el sitio Meteored indica que entre las 11 de la mañana y las 14 horas serán las precipitaciones más intensas, continuando de manera similar hacia las 17. Luego, con la llegada de la noche, el caudal de agua se verá disminuido, lo que no significa el fin de las lluvias y tormentas, dado que el domingo también lloverá.
Cabe señalar que las lluvias podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones en caso de precipitaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
