Llegan las tormentas a Buenos Aires: a qué hora de este sábado se esperan las lluvias más fuertes

Por su parte, el sitio Meteored indica que entre las 11 de la mañana y las 14 horas serán las precipitaciones más intensas, continuando de manera similar hacia las 17. Luego, con la llegada de la noche, el caudal de agua se verá disminuido, lo que no significa el fin de las lluvias y tormentas, dado que el domingo también lloverá.