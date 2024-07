Miguel Ángel Pierri, sobre el caso Loan Danilo Peña: "Ojo con los que van a ensuciar la cancha"

En diálogo con minutouno.com, Pierri aclaró que sus palabras en redes sociales iban dirigidas a quienes "se han dedicado a plantar pruebas y desviar la investigación". En esa dirección, afirmó: "Yo me dedido a defender a Maciel que es su derecho, pero ir a plantar pruebas para desviar la investigación... yo dije clarito: policías, fiscales, jueces, dirigencia política, y está quien va a plantar pruebas y quiere voltear a (Gustavo) Valdés y otros que desviaron la investigación".

De esta manera, el letrado especificó que "los medios informan, hacen ese trabajo, no direccionan la investigación", por lo que el hecho de haber arrobado a distintos medios y periodistas como Gustavo Sylvestre y Paulo Kablan era, simplemente, para que el mensaje fuese replicado por ellos.

Finalmente, en relación al mensaje en X que hace mención sobre el "fracaso investigativo", Pierri señaló que no se refiere "sólo a la Policía de Corrientes": "Me refiero a toda la Policía hasta ahora. ¿Usted puede concebir que los resultados de las pericias tarden lo que tardan? ¿Que un día se hace una pericia y da negativa pero después da positiva? ¿En manos de quiénes estamos? A eso me refiero yo", sostuvo.

Qué decían los mensajes en X de Miguel Ángel Pierri

Primeramente, el abogado aseguró que la vida de Loan "corre altísimo peligro" y cuestionó: "¿Por qué aquellos irresponsables opinólogos de causas ajenas no se llaman a silencio? No se puede ser figuretti, corre serio riesgo una vida. Miserables, arrastrados, funebreros de la abogacía. Mueren por una cámara. Abran la heladera y hablen", manifestó, apuntando "a los abogados que van a un programa de televisión y opinan sin conocer la causa".

Luego, agregó: "Ojo con los que van a ensuciar la cancha, con show e hipótesis descabelladas. Frente al fracaso palmareo de la investigación inicial, respeten a la Justicia Federal. ¡Atentos! Van incendiar todo @C5N @Gatosylvestre @telefe @paulokablan @radiomitre ¡Todos mienten!", alertando a los medios de los entretelones detrás de la tarea investigativa.

Seguidamente, este jueves 11 de julio, volvió a publicar: "Frente rotundo fracaso de policías, fiscales, jueces y toda la dirigencia de Corrientes en la investigación, mucho cuidado con bocones piromaníacos que tiran nombres, esgrimen hipótesis que hicieron agua y cuelgan sayos. Trabajen con seriedad", pidió, en torno al caso que conmueve al país entero.

Y concluyó: "¿No les da vergüenza tan espeluznante fracaso investigativo? ¿Seguir cargando tanta mentira?".

